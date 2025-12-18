Bullismo su due studenti con disabilità, i compagni di scuola in chat: “Guarda come corre la mongoloide”

Foto e filmati appesi al muro, insulti in chat. Questo è quanto erano costretti a subire due studenti con disabilità a Tivoli dai loro compagni di scuola. Indagini in corso.

"Guarda come corre la mongoloide". Questo è uno dei messaggi che sarebbero stati trovati in una chat di studenti di un istituto di Tivoli. Ad accompagnare frasi e insulti di questo calibro, video e foto scattate all'interno della scuola. Questo è il trattamento che un gruppo di adolescenti avrebbe riservato a due giovani studenti di 16 anni, un ragazzo e una ragazza con disabilità. Non appena gli insegnanti hanno scoperto la situazione, hanno allertato i genitori che hanno prontamente sporto denuncia e gli agenti hanno fatto scattare le indagini.

Sedicenni con disabilità derisi a scuola: foto e video in chat

Erano stati ripresi durante le loro giornate in classe, le lezioni in palestra. È proprio accompagnando uno di questi video che è stata inoltrata in chat una frase esemplificativa del genere di derisioni che bersagliavano i due studenti. "Guarda come corre la mongoloide", si legge. Il ragazzo anche all'interno dei bagni dell'istituto. In questo caso sono scattati ulteriori accertamenti per analizzate le modalità e i tempi di ripresa, oltre alla diffusione avvenuta via chat. Oltre alle foto e i video, alcuni dei quali modificati per aumentare la derisione, si aggiungevano anche i commenti amari legati alla loro condizioni di disabilità. I due sedicenni erano derisi e offesi dai compagni di classe online.

La scoperta: le famiglia denuncia, la polizia indaga

Non appena appreso dei fatti, la dirigente ha convocato a scuola le famiglie, rimaste shockate alla viste dei messaggi carichi d'odio. Quella della giovane ha sporto denuncia martedì 16 dicembre, quella del ragazzo ieri. Sul caso sono state immediatamente aperte le indagini: gli agenti della polizia vogliono ricostruire il numero dei file diffusi, di chat e di studenti coinvolti: secondo quanto riportato da Tiburno.Tv, sarebbero almeno quattro. Foto e video risalirebbero, inoltre, a ottobre e novembre scorsi. Non è escluso che gli inquirenti possano presto inviare una relazione alla Procura di Tivoli.