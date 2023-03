Bruno Astorre, al Senato la camera ardente del parlamentare dem: venerdì i funerali Sarà allestita presso la sala Nassirya del Senato la camera ardente del senatore Pd Bruno Astorre. I funerali saranno invece celebrati venerdì 10 marzo.

A cura di Natascia Grbic

La camera ardente per porgere l'ultimo saluto al senatore Bruno Astorre sarà allestita presso il Senato della Repubblica, sala Nassirya, giovedì 9 e venerdì 10 marzo. Nella giornata di giovedì l'ingresso sarà consentito dalle 14 alle 20, venerdì dalle 9 alle 12. Per visitare la camera ardente si entra da Corso Rinascimento, per gli uomini è richiesta la giacca e la cravatta.

I funerali del senatore dem, invece, saranno celebrati venerdì alle 15 presso il campo sportivo di Colonna, in via Colle Sant'Andrea. Paese natale della sua famiglia, è qui che Astorre mosse i primi passi della sua attività politica, arrivando a diventare uno dei politici più influenti di tutto il Lazio.

La morte del senatore Bruno Astorre

Sul caso della morte di Bruno Astorre è stato aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Il senatore si è ucciso lanciandosi da una finestra degli uffici del Senato a Palazzo Cenci, a Roma, morendo sul colpo. Sul corpo, come da prassi, è stata disposta l'autopsia. Sequestrati anche i telefoni e i dispositivi elettronici di Astorre, in modo da chiarire lo stato d'animo e le circostanze che lo hanno portato a compiere l'estremo gesto.

Il cordoglio di amici e colleghi

L'ex segretario del Partito democratico Enrico Letta è stato tra i primi a commentare la morte di Astorre: "Rimango attonito alla tragica notizia della morte di Bruno Astorre. Non riesco a trovare parole di fronte ad un simile dramma. C’è il silenzio. C’è la preghiera. L’abbraccio ai suoi cari". "Sono profondamente turbata dalla notizia della scomparsa di Bruno Astorre. Un avversario appassionato e leale, una persona perbene. A nome mio e del Governo, mi stringo al dolore della moglie, della famiglia e della sua comunità politica", le parole della premier Giorgia Meloni.