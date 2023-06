Bruciature di sigarette e morsi di topi: così una mamma maltrattava i suoi figli Sul corpo dei bambini, di sei e otto anni, sono state trovate bruciature di sigarette e morsi di animale, probabilmente di topi.

A cura di Enrico Tata

Una donna è stata arrestata con l'accusa di maltrattamenti nei confronti dei due figli, di sei e otto anni. Sul loro corpo sono stati trovati segni di morsi, probabilmente di topo, e bruciature compatibili con sigarette. Due agenti in borghese hanno visto i bambini camminare per strada: erano visibilmente denutriti e faticavano a stare in piedi. Per questo hanno deciso di approfondire e, in seguito a scrupolose indagini, la procura di Roma ha chiesto l'arresto della signora.

Indagata anche la madre del compagno di lei, alla quale quel giorno i piccoli erano stati affidati. Secondo i medici, stavano rischiando la vita e soltanto l'intervento dei poliziotti potrebbe averli salvati. Adesso sono ospiti di una casa famiglia e sono assistiti costantemente da uno psicologo.

Nelle prossime ore verranno svolti accertamenti sulle bruciature e sui morsi, riporta Michela Allegri sul quotidiano Il Messaggero. Secondo le prime ricostruzioni la mamma dei piccoli, di origine rom, abitava con il nuovo compagno in un appartamento e si era portata con sé i figli. Di questi ultimi, tuttavia, si è subito disinteressata, affidandoli alla suocera. Da chiarire le responsabilità anche della madre del compagno della donna.

I bambini potrebbero essere stati anche picchiati in modo violento dalle due donne e, questo sembra ormai certo, quasi abbandonati al loro destino. Gli inquirenti dovranno verificare se ci siano altre persone coinvolte in questo episodio di violenza domestica, ma il padre naturale delle vittime non dovrebbe avere responsabilità in questo, poiché si sarebbe trasferito in Francia poco dopo la nascita dei figli.