Bracciano, litigano per una ragazzina: 13enne accoltella due coetanei e li manda in ospedale Una lite tra adolescenti per una ragazza è finita in un accoltellamento a Bracciano, dove un 13enne ha ferito lievemente alle braccia un 14enne e un 15enne.

A cura di Alessia Rabbai

Ha accoltellato due coetanei, ferendoli lievemente alle braccia e facendoli finire in ospedale. I fatti sono avvenuti a Bracciano in provincia di Roma, dove un tredicenne di un paese vicino, intorno alle ore 18 di sabato 25 giugno ha aggredito due ragazzi di quattordici e quindici anni. Secondo le informazioni apprese i giovani erano in gruppo e stavano trascorrendo il pomeriggio in piazza IV Novembre, dove si trova la sede del Comune, radunati nei pressi del Monumento ai Caduti. Tra loro sarebbe nata una lite, presumibilmente per le attenzioni rivolte ad una ragazzina della loro stessa età.

Il tredicenne li ha feriti con una lama, un piccolo coltello da cucina che aveva con sé, colpendoli alle braccia. Ferite che fortunatamente non hanno provocato conseguenze gravi. I compagni di gruppo hanno cercato di fermarli e hanno chiesto l'intervento dei carabinieri. Sul posto è intervenuta una pattuglia del Nucleo operativo Radiomobile della Compagnia di Bracciano. I militari hanno identificato il tredicenne che, data l'età, non è imputabile. I due ragazzi rimasti feriti sono stati portati all'ospedale Padre Pio di Bracciano, dove sono stati medicati per ferite lievi alle braccia.