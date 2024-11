video suggerito

Botte da orbi fuori al Piper: cinque giovani feriti e ubriachi Interventi delle forze dell'ordine nella zona di Ponte Milvio e ai Parioli nei luoghi della movida. Chiuso anche un bar a Ponte Milvio.

A cura di Redazione Roma

Intervento dei carabinieri nelle prime ore della giornata per un episodio di movida che si trasforma in violenza. Sono le 3.00 del mattino di oggi, domenica 3 novembre, quando diverse pattuglie dei Carabinieri sono intervenute in via Tagliamento ai Parioli nei pressi della storica discoteca Piper. I militari della Compagnia Parioli e del Nucleo Radiomobile arrivati sul posto a seguito di una segnalazione arrivata al 112. La telefonata parlava di una rissa, e i carabinieri hanno intercettato due giovani di nazionalità norvegese in evidente stato di alterazione e che riportavano delle escoriazioni. Da quanto ricostruito i due diciannovenni, molto ubriachi e che sono stati portati in ospedale, erano stati coinvolti poco prima in una rissa all'esterno del locale.

Una volta sul posto i carabinieri hanno dovuto sedare un'altra rissa tra giovani che uscivano dalla discoteca, e aiutato altri tre ragazzi ubriachi. Le posizioni di tutti i giovani soccorsi e identificati sono al vaglio delle forze dell'ordine, che stanno ricostruendo cosa sia accaduto nei momenti precedenti al loro intervento.

Movida: controlli a Roma Nord, chiuso un bar a Ponte Milvio

Serata di controlli anche nella zona di Ponte Milvio e nelle zone della movida a Roma Nord, dove i carabinieri hanno chiuso per sette giorni su ordine del questore lo storico Bar Luciano di via Flaminia. Il provvedimento è arrivato perché è stato stabilito che cinque minorenni che bevevano bevande alcoliche in strada, le avevano acquistate all'interno del locale, che per questo è stato sanzionato con il provvedimento della chiusura temporanea.