Botte da orbi a Civitavecchia, risse in spiaggia: 15enne perde un dente, ombrelloni come mazze Due gravi risse hanno coinvolto diversi giovanissimi a Civitavecchia nelle scorse notti. Nell’episodio più grave un ragazzino di 15 anni ha perso un dente e ha un grave trauma cranico. Per lui la prognosi è di trenta giorni.

A cura di Redazione Roma

Alcuni momenti della rissa in spiaggia a Civitavecchia

Botte da orbi a Civitavecchia, per una rissa che ha coinvolto almeno una ventina di giovanissimi sulla spiaggia del Pirgo. Qui un alterco per futili motivi, complice l'alcol è degenerato in botte tra calci, pugni e ombrelloni usati come mazze. Nelle varie fasi della rissa documentate da diversi video che stanno circolando in queste ore sui social network, si vede un ragazzo discutere con un addetto alla sicurezza, poi i rispettivi amici mettersi in mezzo finendo per alimentare e allargare il confronto che finisce sul bagno asciuga. Una ragazza tenta di fermare i due contendenti, ma con scarso successo.

Ma non è l'unico episodio simile avvenuto in questi giorni nel comune costiero a Nord della Capitale. Due notti fa, nei pressi della Marina, un ragazzo di quindici anni è finito in ospedale con una prognosi di trenta giorni: colpito a calci e pugni da una comitiva di coetanei al culmine di un litigio, ha rimediato un importante trauma cranico e perso un dente, probabilmente per colpa di un colpo ricevuto quando era già a terra. Trasportato dal personale sanitario giunto a bordo di un'ambulanza all'ospedale San Paolo, da qua ne è stato disposto il trasferimento al Policlinico Gemelli di Roma. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato locale che hanno aperto un'inchiesta per identificare i responsabili del pestaggio e cose sia accaduto.