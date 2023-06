Boom richieste per le case di lusso, Roma all’undicesimo posto nel mondo: la classifica 2023 Trend in crescita per le compravendite di immobili di lusso a Roma, undicesima meta più richiesta al mondo per queste case esclusive. Ecco i quartieri e le caratteristiche più richieste.

A cura di Enrico Tata

Nel primo bimestre del 2023 è stato registrato un calo, come abbiamo raccontato, nelle compravendite immobiliari a Roma, complici i tassi dei mutui sempre a livelli molto alti. Ma c'è un settore che, come prevedibile, non risente dei prestiti meno vantaggiosi: quello degli immobili di lusso, il cui trend è in crescita (seppure di poco) e la domanda, nella Capitale, supera l'offerta. Inoltre, il tempo di vendita medio per queste case esclusive è molto basso, cioè meno di una settimana.

Secondo il report annuale di Barnes, network immobiliare internazionale specializzato nel settore del luxury real estate e nell’intermediazione di servizi di lusso legati all’“Art de Vivre”, la Capitale italiana è all’undicesimo posto tra le città più ricercate dai super-ricchi del mondo, in forte crescita rispetto al 2022 (la Capitale era al 22esimo posto). Le richieste arrivano soprattutto da cittadini stranieri, in prevalenza francesi e statunitensi.

"L’expertise degli agenti, unita a una strategia di marketing perfezionata sempre di più sul target di riferimento, ci ha permesso di vendere le property in media in meno di una settimana, talvolta addirittura off-market, ma in questo momento la ricerca è focalizzata proprio sulle case da poter offrire agli acquirenti di tutto il mondo", spiega Giovanni Gargano, CEO Managing Partner di Barnes Roma. "Complici gli affitti brevi che durante il Covid avevano vissuto un periodo di fermo, è sempre più difficile che una proprietà venga messa sul mercato, rischiando però che, come avviene al giorno d’oggi, l’offerta non sia in grado di accontentare la domanda. Per questo siamo sempre alla ricerca di case di lusso che possano accontentare i nostri clienti e posizionare sempre di più Barnes come leader nella ricerca e nella compravendita".

Tra le case più ricercate ci sono gli attici con terrazzo, possibilmente con vista panoramica sulla città eterna e con un ampio spazio esterno. Sempre più richiesto il centro storico e i quartieri vicini. Richiesti alti standard e ampie metrature. Roma attira inoltre molte coppie LGBTQ da tutto il mondo, soprattutto dall'America e dal Nord Europa.

"Le transazioni immobiliari nel 2023 si aggireranno intorno alle 600.000: una delle grandi sfide per i prossimi anni sarà dettata dall'efficienza energetica degli

alloggi, che rappresenta al momento una centrale preoccupazione per gli acquirenti, difficilmente implementabile negli edifici storici", ha spiegato Gargano.

Gli acquirenti chiedono una casa da cui si possa raggiungere il centro storico in meno di quindici minuti. Vengono offerti quindi anche i quartieri Flaminio, descritto come "un vivace quartiere residenziale vicino al centro e ben servito dai mezzi di trasporto pubblico (un criterio importante a Roma), con spazi verdi, scuole, negozi e ristoranti. La qualità della vita qualità della vita qui è molto ricercata. Gli appartamenti sono di medie di medie dimensioni, per lo più con tre o quattro stanze. Abitato da famiglie della classe media famiglie della classe media, questo quartiere è particolarmente apprezzato dagli italiani".

C'è ovviamente il quartiere Parioli: "Sebbene i prezzi siano scesi negli ultimi anni, è ancora ambito dagli italiani come simbolo di dagli italiani come simbolo di status sociale. Le case qui sono enormi, con balconi, terrazze e posto auto. È anche è anche il luogo in cui si trovano i diplomatici stranieri".

Infine c'è Prati, "popolare tra gli acquirenti italiani per la sua vicinanza al centro storico. I palazzi qui sono tipici dello stile Umbertino, senza balconi o terrazze".

Case di lusso, la classifica delle 25 città più richieste al mondo 2023

Tra parentesi la posizione nella classifica del 2022