Bomba alla stazione di Aprilia: artificieri sul posto, treni in ritardo e cancellati Disagi lungo la linea Roma-Nettuno con treni in ritardo e cancellazioni per un ordigno bellico trovato vicino alla stazione di Aprilia. Sul posto polizia ferroviaria e artificieri.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Treni in ritardo e cancellati per un ordigno bellico trovato vicino alla stazione di Aprilia, in provincia di Latina. Il ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 6 novembre. Inevitabili i disagi alla circolazione lungo la linea ferroviaria Roma-Nettuno, con treni in ritardo e cancellati, per consentire al personale della polizia ferroviaria e agli artficieri di intervenire. La circolazione è stata temporaneamente interrotta tra Campoleone e Campo di Carne intorno alle ore 17, con grossi disagi per i pendolari, che si spostano utilizzando il treno per studio o per lavoro. A renderlo noto è stata Rete Ferroviaria Italiana.

Circolazione sospesa sulla Roma-Nettuno, treni cancellati

Rete Ferroviaria Italiana fa sapere ai viaggiatori con un aggiornamento delle ore 19 che la circolazione resta ancora sospesa tra Aprilia e Campo di Carne a causa delle verifiche in corso per il ritrovamento dell'ordigno bellico, che dovrà essere spostato o rimosso per farlo brillare. L'intervento dei tecnici e delle forze dell'ordine è in corso. I treni regionali possono subire limitazioni di percorso, cancellazioni e registrare ritardi. Per conoscere gli aggiornamenti in tempo reale sulla circolazione ferroviaria lungo la linea Roma-Nettuno consultare il sito web.