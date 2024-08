Bollino nero per il traffico, ecco le strade di Roma più a rischio code nel weekend

video suggerito

Per domani, sabato 3 agosto, Anas prevede bollino nero per quanto riguarda il traffico su tutta la rete stradale italiana e anche a Roma e nel Lazio in vista delle partenze estive. Si prevede bollino rosso nel pomeriggio di oggi, venerdì 2 agosto, e nel corso della giornata di domenica 4 agosto. Previsto bollino nero in particolare nella mattinata di domani. Bollino giallo, invece, nella serata di domenica.

Ovviamente le strade da tenere d'occhio sono quelle che partono dai grandi centri urbani in direzione delle principali località di villeggiatura. Nel Lazio, in particolare, sono queste le arterie che si prevedono particolarmente trafficate:

Statale SS1 Aurelia per tutto il litorale a nord di Roma, nel Lazio e in Toscana

Statale 148 Pontina, che collega Roma con le località turistico balneari del basso Lazio

Statale SS7 Appia, che collega, anche in questo caso, la Capitale con le località del basso Lazio

Per agevolare il traffico, è in vigore il divieto di transito dei veicoli pesanti dalle ore 16 alle 22 di oggi e nelle giornate di domani sabato 3 agosto dalle 8 alle 22 e domenica 4 agosto dalle 7.00 alle 22.00.

L'altro fine settimana giudicato critico per l'esodo estivo è quello che precede la settimana di Ferragosto, cioè sabato 10 e domenica 11 agosto.

Questi i consigli di Anas per un viaggio sicuro:

Dotarsi di generi di prima necessità e di una scorta d’acqua per evitare disidratazione durante il viaggio, soprattutto nei giorni in cui è previsto grande caldo

Controllare il veicolo, in particolare pressione degli pneumatici, efficienza delle luci, livelli di olio e acqua

Consultare il meteo e il calendario dei giorni critici nei quali i tempi di percorrenza potranno essere maggiori della norma valutando eventuali percorsi alternativi

Non assumere sostanze alcoliche o droghe prima o durante la guida

Tutti i passeggeri e il guidatore devono indossare la cintura e assicurare i bambini nei seggiolini o negli adattatori (fino a 1,50 metri di altezza)

Rispettare i limiti di velocità e tenersi sempre sulla corsia libera a destra, mantenendo la distanza di sicurezza

In caso di stanchezza o sensazione di sonno fermarsi, in sicurezza in area di servizio, per riposarsi e recuperare le energie psicofisiche necessarie

Non distrarsi mai alla guida – Sono tre i tipi di distrazione da evitare quando si conduce un veicolo: visiva (non guardare la strada), cognitiva (non porre attenzione alla guida) e manuale (avere le mani impegnate).