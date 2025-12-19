Boato ad Acilia, poi scoppia l’incendio: paura ad Acilia, evacuata una palazzina

Paura ad Acilia dove nel pomeriggio di ieri si è sentito un forte boato: decine di persone evacuate da una palazzina per un incendio, cosa è successo.

Immagine di repertorio

Attimi di paura ad Acilia dove, nel tardo pomeriggio di ieri, nella giornata di giovedì 18 dicembre 2025, è stata evacuata un'intera palazzina. È successo poco prima delle ore 17, quando alcuni residenti hanno fatto scattare l'allarme. "C'è stato un forte boato", hanno fatto sapere da via Gerolamo Masini, una delle vie che si trovano fra via di Saponara e via Domenico Morelli. E sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi per cercare di chiarire cosa fosse accaduto.

Boato e incendio ad Acilia: cosa è successo

I fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 18 dicembre 2025, come anticipato. Dopo il boato l'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono subito arrivati i soccorritori. Una volta richiesto il loro intervento, hanno raggiunto il luogo della segnalazione gli agenti della polizia di Stato del gruppo Roma Lido, i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118, oltre ai tecnici di Roma Capitale.

Incendio ad Acilia, un'intera palazzina evacuata dopo un boato

Non appena raggiunto il luogo dello schianto, i soccorritori hanno provveduto immediatamente ad evacuare la palazzina intera, per un totale di qualche decina di persone. I residenti, evacuati poco prima delle ore 17, sono rimasti fuori casa per un paio di ore. I vigili del fuoco, nel corso di queste ore, hanno svolto le operazioni di spegnimento dell'incendio e poi hanno messo in sicurezza il palazzo. Soltanto dopo queste ultime attività è stato possibile far rientrare a casa i residenti.

Gli accertamenti hanno poi permesso di accertare le cause che hanno portato al forte boato, avvenuto a seguito dello scoppio di un incendio al contatore elettrico che si trovava, fortunatamente, al di fuori del palazzo. Ancora al vaglio di chi indaga le cause che hanno portato all'incendio.