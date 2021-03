Blocco del traffico a Roma per domenica 14 marzo 2021 all'interno della fascia verde. Lo stop del Campidoglio arriva per il superamento del limite concesso di concentrazione del particolato, che ha superato la soglia in città. Ad attenderci sarà inoltre un weekend ancora incerto sul fronte degli spostamenti, che potrebbero subire una stretta anche nel Lazio per l'aumento dei contagi, come sta già accadendo nel resto d'Italia. Si tratta della quarta domenica ecologica, per incentivare l'uso dei mezzi pubblici e di modalità di spostamento alternative, come biciclette e monopattini o la semplice camminata a piedi. Il blocco della circolazione entrerà in vigore dalle ore 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30.

in foto: La fascia verde coinvolta dal blocco del traffico domenica 14 marzo 2021

Quali veicoli non possono circolare

Lo stop riguarda i veicoli diesel Euro 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e anche alle auto benzina fino ad Euro 5, invece i veicoli diesel euro 3 non possono già circolare all’interno dell’Anello Ferroviario. Inoltre, durante il blocco della circolazione, non si possono utilizzare neanche i veicoli con permesso di accesso alle Zone a Traffico Limitato (Ztl) Possono invece circolare normalmente i veicoli benzina Euro 6, le auto elettriche o ibride, a metano, Gpl, i ciclomotori a quattro tempi Euro 2 e successivi, i motocicli a quattro tempi Euro 3 e successivi.

Stretta sui controlli nel weekend

Per il prossimo weekend come quello scorso, saranno intensificati i controlli delle forze dell'ordine nei luoghi di maggiore criticità tra Roma e provincia. Sorvegliati speciali il centro storico con le vie dello shopping, la zona del Tridente, Fontana di Trevi e Piazza del Popolo, Trastevere e Campo de' Fiori, con le piazze e strade della movida romana, luoghi abituali di ritrovo di adulti e ragazzi. Attenzione anche sul litorale romano e della provincia, da Civitavecchia a Pomezia, passando per Ostia, Fregene e Santa Severa e le località gettonate per le gite fuori porta, come i laghi di Bracciano e dei Castelli Romani e il Bosco Macchia Grande di Manziana.