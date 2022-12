Bloccato Emanuel Casamonica, già arrestato nell’operazione Gramigna: deve scontare 13 anni Il ragazzo, implicato nel maxi processo Casamonica, è stato condannato a tredici anni di carcere per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata dal metodo mafioso.

A cura di Natascia Grbic

È stato arrestato a Roma dai carabinieri del Nucleo investigativo di Frascati Emanuel Casamonica, esponente del clan omonimo e tra i fermati nel corso dell'operazione Gramigna del 2018. Il 25enne è stato condannato a tredici anni di reclusione per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata dal metodo mafioso.

Emanuel Casamonica era stato assolto in primo grado dalle accuse di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga per non aver commesso il fatto, mentre era stato condannato per detenzione ai fini di spaccio di droga. La Corte d'Appello ha però ribaltato il verdetto e confermato l'iniziale impianto accusatorio, condannando il 25enne a tredici anni di carcere. I carabinieri lo hanno arrestato la mattina del 7 dicembre in zona Porta Furba e lo hanno portato nel carcere di Rebibbia, dove adesso dovrà scontare la sua pena.

Il maxiprocesso Casamonica e l'operazione Gramigna

L'operazione Gramigna è stata una delle più imponenti mai portati avanti a Roma. Il ‘maxi processo Casamonica‘, che ha visto imputate più di quaranta persone, ha visto confermata anche in appello la natura mafiosa del clan. È stata esclusa però l'aggravante di essere un'associazione armata.

“È una sentenza che riteniamo equilibrata – ha commentato il sostituto procuratore generale, Francesco Mollace – stata ribadita l'impostazione dell'accusa. La Procura ha svolto un gran lavoro ed abbiamo ottenuto un grande risultato. La sentenza di oggi si pone nel solco di altre pronunce come quelle per i Fasciani, Gambacurta e Spada che hanno riconosciuto la mafia sul territorio laziale".