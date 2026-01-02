Bloccati dalla neve sui monti della Ciociaria la sera di Capodanno: quattro 19enni salvati in elicottero

Immagine di repertorio

Quattro diciannovenni di Roma sono stati salvati dai soccorritori dopo essere rimasti bloccati durante un'escursione sul Monte La Brecciosa, in provincia di Frosinone, nella giornata del 31 dicembre 2025. I giovani escursionisti si trovavano nei pressi del Valico delle Scalelle, nel territorio comunale di Pescosolido, quando il brusco calo delle temperature ha causato una nevicata e ha gelato il sentiero. Non potendo riscendere in sicurezza, hanno richiesto l'aiuto del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico (Cnsas) del Lazio che è intervenuto per portarli in salvo. Le operazioni hanno richiesto il supporto dell'Aeronautica militare e dei vigili del fuoco.

L'intervento del soccorso alpino e speleologico

Dopo aver ricevuto la segnalazione, il Cnsas ha inviato sul posto una squadra di terra. I soccorritori hanno raggiunto i quattro ragazzi dopo il tramonto e li hanno trovato in un forte stato di infreddolimento. La situazione era complicata dal freddo e dal ghiaccio sul sentiero. La condizione degli escursionisti e dell'ambiente imponevano un recupero in tempi brevi, è stato quindi necessario richiedere il supporto del Rescue Coordination Center del Comando operazioni aerospaziali.

Giovani escursionisti bloccati, necessario elicottero

In pochi minuti un elicottero è decollato dalla base di Pratica di Mare per dirigersi su Monte La Brecciosa. Il supporto aereo ha recuperato i diciannovenni romani per poi trasportarli all'ospedale di Sora dove sono stati sottoposti ad accertamenti e a tutte le cure necessarie. Dopo il primo viaggio, l'elicottero è tornato al Valico delle Scalelle per recuperare la squadra di terra del soccorso alpino impegnata sul posto.