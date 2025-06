Blitz degli studenti a piazza del Popolo, scritta gigante per i referendum dell’8 e 9 giugno: “Vota 5 Sì” La scritta è apparsa nella notte a piazza del Popolo tra giovedì 5 e venerdì 6 giugno. A organizzare l’iniziativa gli studenti liceli e universitari del comitato studenti per i 5 sì del Lazio. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Enza Savarese

La scritta del comitato "Studenti per i 5 sì" a piazza del Popolo vista dall'alto

"8 e 9 vota 5 sì", è la scritta gigante apparsa nella notte a Piazza del Popolo per incentivare i icittadini ad andare alle urne. A tre giorni dai referendum abrogativi è piazza del Popolo la location scelta per una delle ultime mobilitazioni prima del voto. La scritta a caratteri cubitali ha riempito quasi metà della piazza.

A organizzare l'iniziativa nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 giugno è stato il comitato studentesco del Lazio per i 5 sì. "Con questa scritta vogliamo dare un segnale forte", raccontano i portavoce del gruppo studentesco. L'intento è farsi notare, ma in particolare opporsi al silenzio mediatico "contro il governo Meloni che invita all'astensione e contro la Rai che sta facendo passare in sordina questo appuntamento, noi scegliamo di farci vedere", rimarcano gli studenti in piazza, sia liceali che universitari che si sono adoperati nella notte per posizionare la scritta nel piazzale.

Non solo la frase a caratteri cubitali, ma anche fuochi e fumogeni rossi hanno illuminato piazza del Popolo. Ripresa dall'alto da un drone, la scritta è stata ripubblicata anche sui social, corredata da una precisazione ormai quasi necessaria: "Non è intelligenza artificiale, lo abbiamo fatto davvero". Si tratta della fine di una campagna per sensibilizzare la popolazione sui quesiti referendari, ma sopratutto sull'andare a votare. "L'iniziativa nazionale in queste settimana ha organizzato oltre cento assemblee e dibattiti", ricorda il comitato per i 5 sì. Una campagna per i comitati che raggiungerà il suo vero traguardo solo lunedì 9 giugno, quando e sé verrà raggiunto il quorum alle urne.