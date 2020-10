Sono cominciate all'alba di oggi, 21 ottobre, le operazioni di sgombero e abbattimento di otto costruzioni di proprietà della famiglia Casamonica in zona Romanina, per la precisione in via Fratelli Marchetti al confine con Ciampino: si tratta di villette abusive con piscina e diversi capannoni. Il Municipio VII specifica che si tratta di un'operazione portata avanti nell'ambito dell'Osservatorio territoriale della sicurezza municipale, diretto e coordinato da un dirigente della Prefettura di Roma, con la partecipazione di Roma Capitale e delle forze dell'ordine del territorio. Sono stati impiegati circa 100 uomini tra agenti del commissariato Romanina, carabinieri di Castel Gandolfo e agenti di Roma Capitale.

Lozzi: "Abbattuti in totale 18 immobili dei Casamonica"

"Con le demolizioni che avverranno oggi a via Fratelli Marchetti Longhi, nella zona di Gregna Sant'Andrea, arriveremo a 18 immobili riconducibili alla famiglia Casamonica abbattuti. È la dimostrazione che quanto avvenuto due anni fa non è stato un intervento spot, ma l'inizio di un percorso costante nel tempo di recupero della legalità. Questa attività ha visto il Municipio protagonista dal punto di vista economico, tecnico ed amministrativo, ed avviene grazie al supporto della Prefettura, del Commissariato Romanina, della Compagnia Carabinieri di Castelgandolfo con la Tenenza di Ciampino, della Polizia Locale e dell'Ufficio Gabinetto del Sindaco", ha dichiarato la presidente di municipio, Monica Lozzi. "Rivolgo un sentito ringraziamento a tutte queste Istituzioni, alle donne e agli uomini degli uffici del Municipio VII che hanno reso possibile tutto questo e alla maggioranza composta dai consiglieri municipali 5 stelle che ha sempre sostenuto queste attività e continua a farlo. A voi tutti va il mio più sincero grazie", ha scritto ancora su Facebook.

L'operazione di novembre 2018

A novembre del 2018 furono sgomberate e abbattute otto villette abusive dei Casamonica in zona Quadraro. Allora entrarono in azione circa 600 uomini delle forze dell'ordine e l'operazione durò tutta la notte e un'intera giornata. Le ruspe demolirono anche l'abitazione di Guerino Casamonica, uno degli edifici a ridosso della linea ferroviaria.