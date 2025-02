Blitz al Quarticciolo, centinaia di militari e agenti per controlli antidroga e sfratti Il Quarticciolo stamattina si è svegliato con un blitz delle forze dell’ordine. Una vasta operazione, che ha riguardato controlli antidroga e sfratti, con Ater e la Sala Operativa Sociale. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Alessia Rabbai

Il blitz delle forze dell'ordine al Quarticciolo

Blitz al Quarticciolo, dove in centinaia tra militari, vigili urbani e poliziotti hanno fatto controlli antidroga per le strade ed eseguito sfratti. Il quartiere nella mattinata di oggi, martedì 25 febbraio, si è svegliato con un gran dispiegamento di forze dell'ordine, tra appunto polizia locale di Roma Capitale con le pattuglie dell’unità Sicurezza Pubblica ed Emergenziale, del Gruppo Sicurezza Sociale Urbana, del V Gruppo Prenestino e Casilino e di altre unità territoriali. Il quadrante interessato dai controlli è appunto quello compreso tra viale Palmiro Togliatti, via Prenestina e via Molfetta.

Sfratti al Quarticciolo

Oltre ai vigili urbani ci sono gli agenti della Polizia di Stato, i carabinieri, la Guardia di Finanza. Le forze dell'ordine sono impegnate nella periferia Est della Capitale al Quarticciolo per la vasta operazione interforze, con controlli per le strade e all’interno di alcuni alloggi popolari. Gli agenti sono entrati all'interno di alcune abitazioni e hanno svolto delle verifiche con il personale Ater e della Sala Operativa Sociale.

L'emergenza Quarticciolo

Proseguono i controlli delle forze dell'ordine al Quarticciolo, dove il governo Meloni valuta di applicare il modello Caivano, con la militarizzazione dell'area. I cittadini e le associazioni promotorici di iniziative volte alla legalità si oppongono. Sul Quarticciolo si è espresso recentemente anche il cardinale vicario di Papa Francesco Baldassarre Reina, che ha manifestato vicinanza e solidarietà ai cittadini, rassicurando sulla presenza della Chiesa cattolica con le istituzioni: "Bisogna prenderci per mano e camminare insieme".

Il governo Meloni parla di emergenza Quarticciolo dopo i fatti accaduti nelle scorse settimane, con vari episodi di aggressioni alle forze dell'ordine, carabinieri e polizia, impegante nei controlli antdroga sul territorio della periferia Est della Capitale.