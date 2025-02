video suggerito

Quarticciolo, interviene il vicario di Papa Francesco: “Ascoltiamo associazioni e movimenti popolari” Sull’emergenza Quarticciolo a Roma è intervenuto il cardinale vicario Baldassare Reina, rassicurando cittadini e istituzioni sulla presenza della Chiesa: “Bisogna prenderci per mano e camminare insieme”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessia Rabbai

25 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il cardinale vicario Baldassare Reina e il Quarticciolo

"La Chiesa è presente e accompagna il cammino che coinvolge le istituzioni e la comunità". Il cardinale Baldassare Reina, vicario generale della diocesi di Roma, è intervenuto sulla situazione al Quarticciolo. In merito al quartiere si parla di emergenza, per le aggressioni alle forze dell'ordine, che si sono più volte verificate nelle scorse settimane, durante i controlli antidroga.

Il governo Meloni non esclude di applicare il "modello Caivano", ossia fondamentalmente una militarizzazione di quella parte della periferia romana. Un provvedimento al quale i cittadini e le associazioni sostenitrici di iniziative positive e volte alla legalità si sono opposti. Il cardinale Reina in un lungo comunicato diffuso dal Vicariato di Roma rassicura istituzioni e cittadini sulla presenza della Chiesa al Quarticciolo e "invita al dialogo e a lavorare per affrontare le sfide del quartiere e della città".

Il cardinale Reina sul Quarticciolo: "La Chiesa è presente con le istituzioni"

Il cardinale vicario Reina è intervenuto sull'emergenza Quarticciolo per offrire lo sguardo della Chiesa: "Bisogna prendersi per mano e camminare insieme. Accanto all'azione importantissima delle forze dell'ordine per sradicare la criminalità organizzata occorre sostenere e incentivare la riqualificazione sociale, perché solo le relazioni di solidarietà e di fraternità riescono a sconfiggere sofferenza, esclusione, ingiustizie e stiamo provando a farlo".

Reina parla del Quarticciolo come "una storica borgata colpita con forza da sofferenza sociale, criminalità, paura dalle tensioni, ma al tempo stesso con una luminosa presenza della comunità cristina, di associzioni e movimenti popolari, che si impegnano a favore dei più poveri. E ha chiarito: "La Chiesa non è e non può essere indifferente a tutto questo, essa ha il mandato, conferitole da Gesù, di operare perché tutte le persone si sentano amate, si prendano per mano e sperimentino la bellezza di essere parte di una grande fraternità.

La Diocesi di Roma si è subito attivata per ricucire gli strappi, promuovere il dialogo e la collaborazione tra le varie realtà sociali e istituzioni, favorire l'assunzione di scelte e percorsi efficaci, che rispondano ai bisogni degli abitanti. Al Quarticciolo abbiamo svolto incontri con istituzioni, amministrazione di Roma Capitale, Municipio, parrocchia, movimenti popolari riuniti nel Polo Civico Quarticciolo".

L'emergenza Quarticciolo

Da settimane a Roma si parla di emergenza Quarticciolo, che vede aggressioni alle forze dell'ordine e blitz con arresti per spaccio. Diversi gli episodi denunciati, l'ultimo il 12 febbraio scorso, quando i carabinieri della Compagnia Casilina sono stati accerchiati da un gruppo di persone durante dei controlli antidroga in viale Palmiro Togliatti, che li hanno detto "dovete andarvene via da qui". Nei giorni precedenti degli agenti sono stati minacciati, un poliziotto durante un fermo ha dovuto estrarre la pistola per far allontanare delle persone, che pretendevano che lo lasciasse andare il fermato.