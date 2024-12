Blitz al mercato Esquilino: multe per 20mila euro, 50 chili di carne sequestrata e distrutta

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Cinquanta chili di carne distrutta, 20mila euro di sanzioni elevate, e una denuncia per omissione di obblighi nei confronti dei lavoratori dipendenti. Questo il bilancio dei controlli dei Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante, con il supporto dei Carabinieri del N.A.S., del N.I.L. e del Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Roma, al mercato Esquilino di Roma, uno dei luoghi storici della capitale dove migliaia di persone si recano a fare la spesa.

Durante le verifiche, alcune attività commerciali sono state multate per irregolarità, mentre cinquanta chili di carne di una macelleria sono stati sequestrati e distrutti perché prive di tracciabilità. In totale, su sei esercizi controllati, quattro sono stati sanzionati. Il titolare della macelleria è stato anche denunciato per omissioni nei confronti di un suo dipendente, al quale non aveva fatto fare la visita medica prevista per legge e nemmeno la formazione necessaria per lavorare. Anche il gestore di una pescheria è stato multato per carenze igienico sanitarie, assenza del manuale HACCP e omessa tracciabilità dei prodotti in vendita, mentre i titolari di due alimentari sono stati sanzionati per assenza di indicazioni obbligatorie di legge in materia del settore ortofrutticolo.

Oltre a questo, due ragazze di 21 e 25 anni sono state denunciate perché sorprese a rubare merce dai banchi, mentre un minore di sedici anni è stato denunciato con l'accusa di riciclaggio. I carabinieri lo hanno visto cercare di nascondere uno scooter tra due auto: da un controllo, il numero di telaio è risultato cancellato, mentre la targa alterata.