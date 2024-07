Blitz al centro massaggi, due escort cinesi cadono dal balcone tentando di scappare

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Blitz degli agenti della polizia locale in un centro massaggi a Ostia, litorale romano. Le escort che lavoravano all'interno dell'appartamento hanno tentato la fuga alla vista dei vigili, ma sono cadute nel tentativo di sfuggire ai controlli. Le due, entrambe di nazionalità cinese, hanno preso un lenzuolo dal letto e si sono calate dalla finestra per cercare di farla franca.

Le due escort sono finite in ospedale

Il lenzuolo, però, non ha retto il loro peso e sono cadute sbattendo sull'asfalto. Soccorse dal personale del 118, sono state trasportate all'ospedale Grassi di Ostia per ricevere le cure del caso. Stando a quanto si apprende, non sarebbero in gravi condizioni.

Il lenzuolo con cui hanno cercato di calarsi si è rotto

Il fatto è avvenuto, riporta il quotidiano locale Settecolli, a Ostia, Municipio X di Roma. Gli agenti della polizia del X distretto lido stavano svolgendo un'operazione sul territorio e hanno deciso di controllare una presunta casa di appuntamenti. Hanno fatto irruzione all'interno dell'appartamento e hanno trovato le due escort di nazionalità cinese. Queste si sono precipitate alla finestra e hanno tentato di scappare calandosi con un lenzuolo. Il lenzuolo si è strappato, le due sono cadute e sono finite all'ospedale.