Blitz al campo rom La Barbuta, Raggi mostra lo sgombero in diretta tv

Sono tuttora in corso le operazioni di sgombero al campo rom alla Barbuta, zona Tor Vergata. Iniziato all'alba di oggi, il blitz della polizia locale è stato mostrato in diretta dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, alle telecamere di Mattino 5. La prima cittadina ha rivendicato ai microfoni della trasmissione di Canale 5 la chiusura di cinque campi, sei con la Barbuta: "Queste sono le cose concrete che facciamo mentre gli altri chiacchierano. Quando abbiamo iniziato, circa 3 anni fa, il campo aveva circa 500 persone dentro, in questi anni abbiamo lavorato con loro per trovare una sistemazione alternativa, ad alcuni abbiamo dato un contributo all'affitto, altri sono in co-housing".

La sindaca ha poi aggiunto: "Pugno duro con chi non vuole collaborare con Roma Capitale, invece supporto con l'avvio di un percorso di inclusione per tutte quelle famiglie che invece vogliono integrarsi. E poi si pagano le tasse, come tutti".

Il blitz della polizia locale di Roma Capitale

Sul posto, fa sapere la polizia locale, stanno operando gli agenti del Gruppo VII Tuscolano, del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e dell'Unità Spe (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale). I vigili stanno identificando le persone all'interno del campo, circa cento. Gli addetti della sala operativa sociale, si legge in una nota, si stanno occupando delle procedure per fornire assistenza alloggiativa ai domiciliati all'interno dell'insediamento.

Il Pd attacca: "Ennesimo sgombero a scopo elettorale"

Da Giovanni Zannola, consigliere in carica del Pd e candidato in assemblea capitolina, arriva la prima risposta delle opposizioni: "Ancora una volta Virginia Raggi usa le persone a scopo elettorale, come in tutti gli altri casi questo sgombero genererà decine di campi spontanei in giro per la città, senza dare risposte a chi vive in una condizione di marginalità e moltiplicando i conflitti nei quartieri".