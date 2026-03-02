Blitz a Tor Bella Monaca: sequestrato un chilo di droga, cinque arresti tra i quali un 15enne

Avrebbe fruttato migliaia di euro la droga sequestrata destinata alle piazze di spaccio romane. I carabinieri a Tor Bella Monaca hanno arrestato 5 persone, tra le quali un 15enne.

I carabinieri a Tor Bella Monaca (Immagine di repertorio La Presse)

Un chilo di droga sequestrato e cinque arresti tra i quali un quindicenne è il bilancio dei controlli dei carabinieri a Tor Bella Monaca. Sostanza stupefacente che avrebbe dovuto rifornire le piazze di spaccio e che avrebbe portato a guadagni di migliaia di euro. I militari della Compagnia di Frascati hanno fatto delle operazioni nella periferia Est di Roma, controlli straordinari per un servizio ad alto impatto con l'obiettivo di contrastare l’illegalità diffusa e il narcotraffico.

Cinque persone sono finite in manette per violazione della normativa sugli stupefacenti. Sotto alla lente d'ingrandimento l'area a ridosso di viale dell'Archeologia una delle zone dove si concentra lo spaccio di sostanze stupefacenti della Capitale. Un'attività svolta secondo le linee strategiche indicate dal prefetto di Roma Lamberto Giannini e condivise in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Arrestato un 15enne

I carabinieri della stazione di Roma Tor Vergata hanno arrestato un quindicenne romano, che hanno sorpreso subito dopo aver venduto dosi di hashish a un cliente. La successiva perquisizione ha permesso ai militari di sequestrare altri venti grammi della stessa sostanza e denaro contante. Il minorenne è stato accompagnato al Centro di prima accoglienza Virginia Agnelli, dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria minorile.

Gli arresti e la droga sequestrata a Tor Bella Monaca

Sempre in viale dell'Archeologia a Tor Bella Monaca i carabinieri hanno arrestato un diciannovenne, che aveva con sé oltre 123 grammi di hashish e dosi di marijuana. I carabinieri della stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un ventiduenne romano con 32 dosi di hashish. Nelle stesse strade sono stati fermati anche due cittadini tunisini: un ventisettenne senza fissa dimora con diciannove involucri di crack, dosi di cocaina e 260 euro in contanti, e un 25enne con 18 grammi di hashish pronti per la vendita. Per entrambi è scattato l’arresto.

In via Atteone un cittadino ha segnalato un presunto tentativo di furto su un’auto: i militari hanno ispezionato il veicolo trovandoci dentro 636 grammi di cocaina già suddivisi in 439 involucri. Complessivamente sono state identificate 91 persone e controllati 62 veicoli; due assuntori sono stati segnalati alla Prefettura. Lo stupefacente sequestrato – circa 647 grammi di cocaina, 210 grammi di hashish, oltre a crack e marijuana – è stato sottratto alle piazze di spaccio del quartiere.