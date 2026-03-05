Blitz a Portuense, trovati oltre 40 chili di droga in casa e più di 50mila euro contante: 5 arresti

Il materiale sequestrato. Il materiale sequestrato.

Blitz dei falchi della polizia di Stato questa mattina a Roma, nella zona Portuense, nel quadrante ovest della capitale. Trovati in casa oltre 40 chili di droga, fra hashish e marijuana, e di più di 50.000 euro in contanti. L'azione degli agenti è arrivata dopo giorni di osservazione degli investigatori della VI Sezione della Squadra Mobile che hanno iniziato a seguire una donna di 57 anni, sospettata di essere il punto di riferimento di un giro di rifornimenti di droga destinato a diverse piazze di spaccio della città.

Le indagini sulla cinquantasettenne: come gli agenti hanno ricostruito il giro di spaccio

Una volta individuata la cinquantasettenne gli agenti hanno iniziato a seguire le sue mosse. Brevi soste, incontri rapidi e spostamenti apparentemente casuali hanno attirato la loro attenzione: seguendo tutti i suoi movimenti sono riusciti a ricostruire a poco a poco la sua rete di contatti.

Nel corso dei loro appostamenti, gli inquirenti hanno assistito alla consegna di una dose direttamente a bordo della sua auto: questo momento ha rappresentato una vera e propria svolta investigativa che ha permesso di far scattare il blitz e i controlli.

Il materiale sequestrato: oltre 40 chili di droga

Dopo il primo controllo sono stati rinvenuti 100 grammi di marijuana, nascosti tra la tasca della portiera e la borsa che portava con sé. Ma è stata la perquisizione domiciliare a restituire la reale portata dell’attività.

La donna conservava in casa un vero e proprio "emporio di droga", come è stato definito dalla polizia stessa, con oltre 36 chili di hashish e più di 6 kg di marijuana, tutto suddiviso in panetti contrassegnati da diciture riconducibili a marchi di dolciumi, abbigliamento e cartoni, come mostra la foto in apertura. A questo materiale si aggiungono 118 dispositivi elettronici contenenti THC e altro vario materiale per il confezionamento delle dosi. Nella stessa abitazione, inoltre, sono stati ritrovati anche più di 50mila euro in contante.

Gli arresti: donna in carcere

Per la proprietaria è scattato immediatamente l'arresto con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e il trasferimento in carcere. Nel frattempo, però, sono scattati ulteriori controlli anche nella zona est della capitale: dalle perlustrazioni della zona sono emersi quattro ulteriori arresti.