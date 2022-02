Blanco, il vincitore di Sanremo 2022, annuncia nuove date e un concerto a Roma: sarà al Rock in Roma Blanco ha annunciato le nuove date estive del suo tour: suonerà anche a Roma al Rock in Roma il 28 luglio 2022. Tutte le informazioni disponibili sui biglietti.

A cura di Enrico Tata

Blanco, neo vincitore di Sanremo 2022 in coppia con Mahmood, ha annunciato le nuove date estive del suo tour. Per i due concerti di Roma di aprile non c'è più neanche un biglietto, ma il 19enne ha dichiarato che suonerà anche il 28 luglio 2022 al festival Rock in Roma. Anche i questo caso, c'è da giurarci, i biglietti andranno a ruba.

Il cantante è legato alla città di Roma anche perché è un grande tifoso giallorosso: "Ho giocato a calcio e sono un super tifoso della Roma. Sono stato influenzato da mio padre che è proprio di Roma: sono metà bresciano e metà romano. Mio padre si è trasferito dopo aver conosciuto mia mamma: è qui da vent’anni ma parla ancora dialetto romano", ha dichiarato.

Dove si svolge il festival Rock in Roma

La manifestazione Rock in Roma si svolge principalmente all'ippodromo delle Capannelle sull'Appia Nuova, zona sud est della Capitale. Potenzialmente nell'arena più grande possono assistere agli spettacoli circa 30mila persone. Il festival Rock in Roma si svolge a Capannelle dal 2009.

I biglietti del concerto di Blanco al Rock in Roma

Per il momento i biglietti per il concerto di Blanco non sono stati ancora messi in vendita, ma saranno disponibili sul sito di Rock in Roma. Nello specifico i biglietti potranno essere acquistati, fa sapere l'organizzazione, a partire da martedì 8 febbraio alle ore 14.00 anche su vivoconcerti.com.

Queste tutte le date estive del tour di Blanco annunciate oggi: Locarno (18 giugno – Connection Festival), Genova (24 giugno Goa Boa_The Next Day), Alba (CN) (9 luglio – Collisioni Festival) L'Aquila (17 luglio – Pinewood Festival), Lucca (21 luglio – Lucca Summer Festival), Servigliano (FM) (23 luglio – NoSound Fest) Roma (28 luglio – Rock In Roma), Catania (30 luglio – Villa Bellini), Matera (3 agosto – Sonic Park Matera), Gallipoli (LE) (4 agosto – Parco Gondar), Cattolica (RN) (6 agosto – Arena Della Regina) e Milano (17 settembre – Ippodromo Snai San Siro).