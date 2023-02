Bimbo greco di 7 anni rischia la vita: trasportato in volo da Atene al Bambino Gesù di Roma Trasportato d’urgenza da Atene a Roma, il piccolo è stato trasferito all’ospedale pediatrico Bambino Gesù dove è stato ricoverato in attesa di un trapianto.

A cura di Beatrice Tominic

L’aereo e l’ambulanza all’interno del quale si trovava il bambino greco di 7 anni in pericolo di vita. Foto dal sito del Ministero della Difesa.

Era in pericolo di vita a causa di una gravissima cardiopatia: per questa ragione un bimbo di 7 anni di nazionalità greca è stato trasportato da Atene a Roma, dove è stato accolto dall'ospedale pediatrico Bambino Gesù e sottoposto alle cure di cui aveva bisogno. A trasportarlo in volo dalla capitale ellenica a quella italiana un volo dell'Areonautica Militare: il piccolo è stato fatto salire su un C-130J della 46ª Brigata Aerea di Pisa, velivolo idoneo ad imbarcare l'ambulanza che lo ospitava fino all'atterraggio a Roma.

Durante l'intero viaggio il bimbo è stato monitorato ed assistito in circolazione extracorporea (Ecmo) da un'equipe medica del Bambino Gesù composta da infermieri, rianimatori e cardiochirurghi, come specifica Ansa.

Le cure per salvare la vita al bimbo greco

Il volo è partito su richiesta dell'Ambasciata greca a Roma, dal Comando Operazioni Aerospaziali (Coa) dell'Aeronautica Militare: ad occuparsi del volo salvavita è stata la 46ª Brigata Aerea di Pisa, reparto che ha il compito di svolgere questo tipo di missioni. Il piccolo sarà curato con un programma di cooperazione tra il Centro Nazionale Trapianti e l'Hellenic Transplant Organization, la corrispondente autorità competente greca. Secondo gli accordi attualmente in vigore dal 2005, i pazienti che hanno bisogno di cure più urgenti, soprattutto se pediatrici, possono essere sottoposti a trapianto in Italia, mentre gli organi che in Grecia restano inutilizzati, possono essere destinati a pazienti italiani in attesa.

Il volo che ha portato il bimbo al Bambino Gesù di Roma

Il velivolo che si apprestava ad ospitare l'ambulanza con il piccolo, un C-130J della 46ª Brigata Aerea di Pisa, è partito dalla provincia toscana per raggiungere prima l'aeroporto di Roma Ciampino. Da qui, verso la tarda mattinata di ieri, l'aereo ha raggiunto la capitale greca dove ha prelevato il piccolo, a bordo dell'ambulanza ed è ripartito di nuovo per Roma: l'atterraggio è avvenuto alle 19 circa dall'aeroporto di Ciampino. L'ambulanza ha invece continuato il suo viaggio perso l'ospedale pediatrico Bambino Gesù dove il piccolo è stato ricoverato per il trapianto.

"Il volo di ieri conferma l'importanza dei trasporti sanitari d’urgenza garantiti ogni giorno dall’Aeronautica Militare per la collettività: 99 nel 2022. Ottimo lavoro", ha commentato il Ministro della Difesa Guido Crosetto.