video suggerito

Bimbo di sei anni disarcionato da un cavallo imbizzarrito: operato al Bambino Gesù Un bambino di sei anni è caduto da cavallo in un centro equitazione di Artena. Il piccolo è stato trasportato all’ospedale Bambino Gesù, dove è stato operato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

84 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paura per un bambino di sei anni nel fine settimana in un centro equitazione di Artena: il piccolo è caduto violentemente da cavallo ferendosi e fratturandosi un braccio. Subito soccorso dai sanitari del 118, è stato portato dall'eliambulanza al Bambino Gesù di Roma, che l'ha operato per ridurre la frattura. Le sue condizioni non destano preoccupazione: per lui e la famiglia solo tanta paura, oltre ovviamente a una ferita che richiederà molta riabilitazione per poter guarire completamente.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Colleferro, che hanno avviato le indagini per verificare la regolarità della struttura. Si tratta di accertamenti dovuti in caso di incidenti di questo tipo, che servono a fare luce su quanto accaduto. Anche se, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe trattato di un incidente non imputabile al centro.

Dalle prime informazioni emerse, sembra che il cavallo si sia imbizzarrito per un forte rumore proveniente dalla boscaglia, forse lo sparo di un cacciatore poco distante. Si sarebbe quindi mosso in modo imprevedibile, disarcionando il bambino dalla sella e facendolo rovinare violentemente a terra.

Non appena il bambino è caduto è scattato l'allarme. Terrorizzate le persone presenti, che si sono immediatamente sincerate che non avesse battuto la testa e riportato traumi cranici. Purtroppo per il piccolo, il braccio si è fratturato a causa della caduta, provocandogli molto dolore. Preso subito in carico dai medici pediatrici del Bambino Gesù, è stato sottoposto a tutti gli accertamenti necessari al fine di verificare il suo stato generale di salute.