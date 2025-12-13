roma
video suggerito
video suggerito

Bimbo di 2 mesi muore nella notte a Roma: ipotesi rigurgito, ma la Procura vuole vederci chiaro e dispone autopsia

Un bimbo di 2 mesi è morto a Roma: l’ipotesi più probabile è che il decesso sia dovuto a un rigurgito, ma la procura ha disposto accertamenti autoptici.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Redazione Roma
0 CONDIVISIONI
Immagine

Nella notte fra venerdì 12 e sabato 13 dicembre due neogenitori di Roma hanno trovato il proprio figlio, di appena due mesi, morto nella culla. Il piccolo, secondo quanto riferito, stava dormendo quando la mamma e il padre, che comunque vigilavano attentamente su di lui, si sono accorti che non respirava più. A nulla è servito il tentativo di chiamare i soccorsi e quindi di. rianimarlo: il cuoricino del piccolo aveva già smesso di battere quando sono arrivati i sanitari.

La tragedia è avvenuta in un appartamento di Cinecittà, un quartiere periferico della Capitale, la notte appena trascorsa. I due neogenitori, entrambi 34enni, appena hanno notato che qualcosa non andava nella respirazione del bambino hanno immediatamente chiamato il 112. Non appena è arrivata sul posto la prima ambulanza, il personale sanitario ha tentato in tutti i modi di rianimare il piccolo, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Poco dopo i medici sono stati costretti a dichiararne l'avvenuto decesso.

Nel frattempo sul luogo della tragedia è intervenuta anche una pattuglia della stazione Cinecittà dei carabinieri. Effettuati i rilievi e sentiti i testimoni, comprensibilmente sotto choc per quanto accaduto, hanno trasmesso una relazione alla Procura della Repubblica che ha deciso di disporre accertamenti autoptici. Secondo le prime ricostruzioni, l'ipotesi più probabile è che il bambino sia deceduto a causa di un rigurgito. Tuttavia l'autorità giudiziaria ha deciso di vederci chiaro per scongiurare ogni altro rischio.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Morto dopo pestaggio in carcere, l’avvocato: “Indagini secretate, vogliamo l’autopsia”
Trovato agonizzante nella cella, aggressori mai individuati
La mamma: "Voglio sapere chi sono i responsabili"
Morto Francesco Valeriano, il detenuto massacrato di botte a Rebibbia e ridotto in coma
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views