Bimbi di un centro estivo avvistano un fegato e un rene in mare e li raccolgono col secchiello I bambini di una colonia estiva hanno avvistato prima un fegato in mare a Foce Verde, Latina, e poi, a distanza di 24 ore, anche un rene.

A cura di Enrico Tata

Sono stati i bimbi di una colonia estiva ad avvistare un fegato (forse umano) nel mare di Foce Verde, Latina. Pensavano si trattasse di un pesce e invece potrebbe essere un organo umano. Le analisi del medico legale sono ancora in corso e soltanto nelle prossime ore verranno resi pubblici i risultati. Stando a quanto riporta il Messaggero, una delle animatrici del centro estivo ha mando un video ad alcuni amici. Uno di loro, medico, le ha subito detto di chiamare le forze dell'ordine.

Sul posto sono arrivati immediatamente gli uomini della Guardia Costiera, che hanno poi inviato l'organo nei laboratori di Tor Vergata. Racconta la titolare della colonia al Messaggero: "Stavamo facendo il bagno tranquilli, quando abbiamo visto quello che in un primo momento ci era sembrato un calamaro o un totano, una cosa bianca e spugnosa. Lo abbiamo portato a riva per farlo vedere ai ragazzi, ma mi sono accorta subito che qualcosa non andava. Insieme ai titolari dello stabilimento abbiamo chiamato il 112 che ci ha passato la Guardia costiera, sono arrivati subito e hanno messo questo organo in del liquido, probabilmente su indicazione del medico legale".

Il secondo avvistamento: un rene in mare

Dopo neanche 24 ore, il drammatico avvistamento si è ripetuto: "Stavamo camminando sugli scogli, quando due bimbi mi hanno chiamato: c’è qualcosa di strano, venite, dicevano. Pensavano si fossero suggestionati, invece appena mi sono avvicinata ho capito che era il caso di avvertire di nuovo la Capitaneria di porto". Si trattava di una cosa simile a un rene umano, anche se forse si tratta in realtà di una milza. Anche su questo presunto organo sono in corso le analisi del medico legale.

Leggi anche Estate 2022 al Castello di Santa Severa: il programma e gli eventi serali in riva al mare

Il terzo avvistamento: brandelli di carne su una conchiglia

Ma la storia non è finita, perché c'è stato un terzo avvistamento. I ragazzi hanno visto alcuni brandelli di carne vicino a una conchiglia e hanno nuovamente segnalato la cosa ai militari: "Sembravano pezzi di carne viva. Io credo che le autorità intervenute si siano preoccupate non tanto degli organi, che immagino siano di animali, ma del fatto che sono puliti, come frutto di un intervento chirurgico, non so come spiegarle… integri. Il mare difficilmente restituisce una carcassa o una parte di un animale così perfetta, senza lacerazioni".