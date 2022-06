Mistero nel mare di Latina, bagnante trova un fegato umano che galleggia Una bagnante stava nuotando a pochi metri dalla riva, quando ha visto un fegato, probabilmente umano.

A cura di Enrico Tata

Foto di repertorio

Misteriosa scoperta nel mare a Foce Verde, Latina. Stando a quanto riporta La Repubblica, una bagnante stava nuotando a pochi metri dalla riva, quando ha visto un fegato, probabilmente umano. Subito è stato lanciato l'allarme e sul posto sono arrivati gli uomini della capitaneria di porto locale agli ordini del comandante Samuele Sasso.

La procura di Latina ha immediatamente aperto un fascicolo e l'organo, che in effetti gli investigatori temono possa appartenere a un essere umano, è stato affidato a un medico legale, che dovrà stabilire origine del fegato e data presunta della morte. Le forze dell'ordine, nel frattempo, stanno esaminando gli elenchi delle persone scomparse nelle ultime settimane in zona. Per il momento, però, il ritrovamento resta un macabro mistero ancora da risolvere.

Il precedente: il ritrovamento di un cadavere umano sulla spiaggia di Foce Verde

Un episodio simile era avvenuto, sempre a Foce Verde, a gennaio del 2021. I resti di uno scheletro umano furono trovati sulla spiaggia, portati dalle mareggiate. Il cadavere era in avanzato stato di decomposizione. A scoprire lo scheletro è stato un passante, che stava passeggiando lungo la spiaggia e improvvisamente ha visto ossa umane tra la sabbia. Ha immediatamente dato l'allarme e sul posto sono arrivati i poliziotti del commissariato locale. Dopo un mese gli investigatori ipotizzarono che il cadavere potesse appartenere a un 62enne romeno senza fissa dimora, che viveva in un rifugio improvvisato a Borgo Sabotino. L'uomo era scomparso pochi giorni prima di Natale e di lui si erano perse completamente le tracce.