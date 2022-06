Bimba si affaccia dal finestrino e viene ferita alla testa da un trattore: è in prognosi riservata È in prognosi riservata con un gravissimo trauma cranico la bimba di 5 anni ferita alla testa da un trattore mentre era affacciata dal finestrino dell’auto.

Una bimba di cinque anni è in gravi condizioni, urtata e ferita alla testa da un trattore, mentre era affacciata al finestrino dell'auto. Fanpage.it dagli aggiornamenti di stamattina ha appreso che è ricoverata per un gravissimo trauma cranico in Terapia intensiva pediatrica del Policlinico Gemelli e si trova in prognosi riservata. L'incidente si è verificato nella serata di ieri, sabato 11 giugno, ad Atina, piccolo Comune di poche migliaia di anime nel territorio della provincia di Frosinone. Secondo le informazioni apprese la bambina era in macchina ed era affacciata dal finestrino quando, per cause non note e ancora in corso di accertamento, il mezzo agricolo l'ha raggiunta in zona Ponte Melfa. Sia l'auto che il trattore erano in movimento e pare che procedessero l'uno in senso contrario dell'altro, ma non è ancora chiaro come possa essersi verificato il sinsitro. Da ricostruire la dinamica, sulla quale indagano i carabinieri.

La bimba ferita dal trattore ha un trauma cranico gravissimo

Subito dopo l'accaduto si è attivata la macchina dei soccorsi, arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze112, sul posto è intervenuto il personale sanitario, che ha soccorso la piccola e l'ha trasportata con uregnza in ospedale. Date le sue condizioni e la dinamica del sinistro è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso, che l'ha trasferita in volo al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Arrivata nel nosocomio romano, è stata affidata alle cure dei medici, che l'hanno sottoposta agli accertamenti necessari al caso. I militari hanno svolto le verifiche di rito e indagano per ricostruire la dianmica dell'accaduto. Hanno ascoltato alcune persone per capire cosa sia successo e chiarire il quadro della vicenda.