Bimba esce dall’asilo e si allontana, garante per infanzia: “Nessuno se n’è accorto, inaccettabile”

Immagine di repertorio

Una bambina è uscita da un asilio di Latina, si è allontanata, ma per fortuna è stata ritrovata poco dopo e sta bene. L'episodio risale alla matttina di martedì 1 ottobre scorso ed è avvenuto in una scuola dell'infanzia del capoluogo pontino. Sulla vicenda è intervenuta la garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Lazio, Monica Sansoni, che ha definito l'accaduto "inaccettabile, nessuno se n'è accorto".

Ha espresso vicinanza ai genitori della piccola: "Il passato deve aiutarci a programmare meglio il futuro ed è per questo che, dopo essere stata presente fisicamente, istituzionalmente e moralmente alla famiglia quanto accaduto. Un episodio inaccettabile sul quale deve essere fatta estrema e pronta chiarezza.

La scuola è il luogo dove i nostri ragazzi e le nostre ragazze devono sentirsi più al sicuro, dopo la casa familiare. Non possiamo accettare tali eventi, soprattutto con le conseguenze che avrebbero potuto avere nel caso in cui la bambina fosse stata coinvolta in un incidente. Seguirò in prima persona la vicenda, a tutela e nel superiore interesse dei minori".

La bimba si è allontanata dall'asilo

Secondo le informazioni apprese la bambina, il giorno di inizio ottobre in cui si è allontanata dall'asilo di Latina, si trovava nell'edificio. Una giornata come le altre, nulla nel suo comportamento ha fatto presagire ai genitori che volesse andarsene. Così l'avevano lasciata come facevano sempre.

Quella mattina però la piccola, per motivi non noti, è uscita prima dalla porta dell'asilo e poi dal cancello esterno. Nel frattempo, pare, nessuna delle maestre si è accorta che non ci fosse più. Un episodio che ha fatto discutere i genitori degli alunni dell'asilo, preoccupati di come la bambina fosse riuscita ad uscire dalla struttura con tanta facilità, senza che nessuno glielo impedisse, né tantomeno che se ne accorgesse.

A ritrovarla la nonna di un altro bambino

Fortunatamente la bambina è finita in buone mani: a ritrovarla è stata la nonna di un altro alunno dell'asilo, che l'ha notata per strada sul marciapiede e l'ha subito raggiunta, prendendola con sé. Un episodio che si sarebbe potuto concludere con esiti ben peggiori, ma che ha avuto il lieto fine.