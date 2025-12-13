Bimba di due anni muore dopo un malore in un asilo nido a Tivoli: disposta l’autopsia

È stata disposta l'autopsia sul corpo della bimba di due anni che è morta a causa di un malore mentre si trovava in un asilo nido di Tivoli. L'episodio si è verificato nella struttura Arco Balocco, che è lungo via Acquaregna, nel pomeriggio di giovedì 11 dicembre. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, la piccola stava facendo il riposino pomeridiano. A un certo punto, per cause ancora da accertare, si è sentita male attorno alle 15. Le maestre hanno chiamato gli operatori sanitari del 118, che hanno trasferito la piccola d'urgenza in ospedale.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, una maestra avrebbe provato a svegliare la bambina che doveva essere riaffidata ai genitori, i quali erano appena arrivati a prenderla. Appena si è accorta che la piccola non reagiva, ha subito chiamato i soccorsi. Gli operatori sanitari l'hanno trasferita al pronto soccorso dell'ospedale di Tivoli con le manovre di rianimazione ancora in corsa.

Dopo essere stata rianimata e stabilizzata, è morta alle 16.30. È stato il primario dell'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli a segnalare il decesso al Commissariato. Gli investigatori sono quindi arrivati nella struttura per svolgere alcuni accertamenti. Durante il sopralluogo, hanno interrogato le maestre e le responsabili dell'asilo: questo servirà a ricostruire anche bene i tempi e, in particolare, quando si sono accorte del malore e dopo quanto tempo hanno chiamato i soccorsi. La Procura di Tivoli, che ha aperto un fascicolo d'indagine per capire cosa possa essere successo, ha deciso di disporre l'autopsia.

L'esame servirà a capire cosa possa averne causato il decesso. Dopo che sarà conclusa, la salma verrà restituita ai genitori che potranno così svolgere i funerali. Nelle prossime ore, quindi, si potranno avere maggiori accertamenti.