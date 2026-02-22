roma
Bimba di 7 anni cade dalla seggiovia a Campo Felice, elitrasportata d’urgenza a Roma

Terribile incidente sulla neve a Campo Felice, bimba di 7 anni cade dalla seggiovia: elitrasportata d’urgenza al Gemelli.
A cura di Beatrice Tominic
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Stava trascorrendo una giornata sulla neve, quando c'è stato il terribile incidente. La piccola, 7 anni appena, si trovava con la sua famiglia sulle piste di Campo Felice quando è caduta dalla seggiovia ed è finita nella neve. L'impatto è stato violento e dopo la caduta ha iniziato ad accusare dolori in varie parti del corpo. L'allarme è scattato immediatamente e la piccola è stata trasportata in ospedale dagli operatori del pronto soccorso sanitario.

Cade dalla seggiovia a 7 anni: l'arrivo dei soccorsi

Non appena la piccola è caduta nella neve, è scattato l'allarme. Sul posto sono arrivati immediatamente gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno prestato le prime cure alla bambina, che è rimasta per tutto il tempo cosciente. La piccola è stata poi trasportata all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, a qualche chilometro di distanza, dove medici e infermieri hanno preso in cura la piccola. Viste le ferite riportate e la giovane età della piccola, hanno poi richiesto l'intervento dell'elisoccorso.

La piccola trasferita dall'ospedale abruzzese a Roma

L'eliambulanza ha raggiunto in breve tempo l'ospedale abruzzese, ha caricato la piccola ed è ripartito velocemente alla volta della Capitale. La bambina è stata portata al policlinico Agostino Gemelli di Roma, dove resta in attesa di ulteriori valutazioni. Secondo le prime informazioni emerse, sembra non rischiare la vita: ha comunque riportato lesioni che non possono essere sottovalutate. Avrebbe riportato, infatti, un lieve trauma toracico e alcune contusioni polmonari. I medici della struttura sanitaria romana stanno continuando il monitoraggio, ma le sue condizioni per il momento appaiono stabili e il quadro sanitario appare rassicurante. 

Ancora da chiarire, invece, la dinamica dell'accaduto e cosa abbia portato la bimba a precipitare dalla seggiovia mentre si trovava sulla neve.

roma
