Bimba di 6 anni gioca sulle giostre, ma si ferisce: “Dito da amputare”

A cura di Beatrice Tominic

Foto d’archivio

Stava giocando con un'amica ma le è rimasto un dito incastrato negli ingranaggi di una giostrina girevole: adesso ad una bimba di sei anni verrà amputato un dito. Dopo l'incidente che è avvenuto nel pomeriggio di sabato scorso nel parco di via Melicuccà, nel quartiere Parco Giano ad Acilia, la piccola è stata ricoverata immediatamente nell'ospedale Grassi, fra i più vicini che si trovano nella zona del X Municipio, quello di Ostia, nel quadrante più a sud ovest della città di Roma.

Dopodiché, come racconta il Messaggero, la piccola è stata trasferita in un centro di ricostruzione: i medici, però, dopo averla visitata hanno dovuto amputarle il dito indice della mano sinistra a causa delle ferite riportate, giudicate impossibili da ricucire.

Il caso è finito a piazzale Clodio, dove gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per lesioni gravi: i genitori della piccola presto sporgeranno denuncia. Occorre chiarire le condizioni di sicurezza della giostrina, studiando anche gli ultimi interventi di manutenzione: secondo le prime ricostruzioni il dito della bimba sarebbe rimasto schiacciato per una parte meccanica inceppata.

Aperte le indagini

Gli agenti della polizia di Ostia, diretti da Antonino Mendolia, indagano sul caso. Per prima cosa hanno ascoltato i testimoni presenti sul posto, cioè i familiari delle due bambine che si trovavano sulla giostra incriminata. Dopodiché, dopo aver inviato in Procura una prima informativa con tutti i dettagli sulla vicenda, è prevista l'acquisizione della documentazione sul parco e, nel particolare, sulle giostrine. Da qui partirà lo studio per verificare le misure di sicurezza adottate: solo in questa maniera sarà possibile accertare se sia stato un incidente o se, alla base, ci siano state negligenze amministrative.

L'incidente

I tragici fatti sono avvenuti sabato scorso, il 21 maggio. La mattina non c'è stata la scuola, ma la famiglia dell'amica della piccola ha appuntamento con quella di una sua amica amica per giocare insieme al parco. Il parco di via Melicuccà è nato nel territorio bonificato di una ex discarica e adesso è ricco di giochi per bambini: le piccole possono correre, entrare nelle casette, salire in groppa ai cavalli a dondolo, andare giù lungo gli scivoli o arrampicarsi sulle reti. Oltre a tutto questo, c'è la giostra girevole, che si inizia a muovere solo manualmente, quando i piccoli e le piccole che si trovano sopra iniziano a spingere il volante che si trova al centro.

Proprio a bordo di questa giostrina, una delle due bambine ha perso l'equilibrio e rischia di cadere così l'altra, per aiutarla, la afferra e, per non sbilanciarsi a sua volta, stringe la manina al bordo: il dito, però, resta schiacciato nella parte sottostante e poi praticamente tranciato.