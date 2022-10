Biglietti concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Roma il 23 luglio 2023: prezzi e dove acquistarli Nuova tappa romana per i Pinguini Tattici che il 23 luglio saranno allo Stadio Olimpico: annunciate ieri le prevendite. Prezzi dei biglietti fra i 49 e i 75 euro.

A cura di Beatrice Tominic

Lo hanno annunciato ieri sera, dopo che la data del concerto a San Siro è andata sold out in 12 ore: i Pinguini Tattici Nucleari tornano a Roma il prossimo 23 luglio. Stavolta l'esibizone li porterà direttamente nello stadio della capitale, all'Olimpico. "Ci è sembrato doveroso aggiungere un altro concerto: quindi eccoci, Roma!", hanno scritto su Instagram.

Appuntamento alla prossima estate: nel frattempo sono state aperte le prevendite dei biglietti disponibili a partire da 49 euro. Fuori, invece, il prato e le curve nord e sud a visibilità limitata, ma restano ancora altre opportunità per assistere all'evento.

Quanto costano i biglietti per il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari allo Stadio Olimpico di Roma

Per il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari del 23 luglio allo stadio Olimpico di Roma restano comunque disponibili biglietti di vario prezzo. Dal più costoso, venduto a 75 euro, al più economico, a 49 euro:

Tribuna Monte Mario Gold a 75,00 euro;

Tribuna Monte Mario a 69,00 euro;

Tribuna Monte Mario Laterale Cat 1 a 65,00 euro;

Distinti Sud/Ovest e Nord/Ovest BASSI a 59,00 euro;

Distinti Sud/Ovest e Nord/Ovest ALT a 54,00 euro;

Curva Nord/Sud Bassa a 54,00 euro;

Curva Nord/Sud Alta a 59 euro.

Più alti, invece, i prezzi per il Prato Gold Package, dal costo di 69 euro e il Silver Package, a 269 euro. Acquistando il primo pacchetto lo spettatore avrà a sua disposizione un biglietto Prato, un ingresso riservato e staff dedicato, un bracciale che consente l'accesso alla sezione gold del parterre, quella sottopalco e un pass memorabilia e cordino da collezione. L'altro, il Silver Package, invece, comprende un biglietto in Tribuna Montemario, l'accesso preferenziale tramite l'ingresso dedicato e il desk riservato, un pass laminato con cordino da collezione, un gadget, un invito per accedere all'hospitality dedicata preshow (cioè il servizio di catering dalle ore 19 alle 20.45), hostess e cameriere a disposizione. Attenzione però: la disponibilità è limitata e l'artista non partecipa a nessuna delle attività presenti nel pacchetto.

I settori dello Stadio Olimpico, da Ticketone

Dove acquistare le prevendite dei biglietti per i Pinguini Tattici Nucleari a Roma

I siti da cui comprare le prevendite dei ticket e dei pacchetti per partecipare al grande evento del 23 luglio sono Ticketone (anche per i pacchetti) e Ticketmaster: nel primo caso si possono acquistare biglietti per un massimo di quattro, nel secondo per un massimo di sei. Le prevendite, inoltre, possono essere acquistate anche nei punti vendita convenzionati.

Pinguini Tattici Nucleari a Roma: la nuova canzone dedicata alla capitale

Oltre ad aver annunciano il loro prossimo concerto, allo Stadio Olimpico di Roma, i Pinguini Tattici Nucleari hanno svelato che prossimamente dedicheranno alla capitale un brano.

"Nel nuovo album ci sarà un’intera canzone dedicata a questa città che sempre ci ha fatto sentire il proprio affetto". E un indizio della nuova canzone potrebbe già essere arrivato nelle stories del loro profilo, dove hanno scritto: "Perché stasera Roma pare ancora nostra. E non è vero, ma fai finta, che ti costa? Tu sei quel brivido che provo prima di fare stage diving ai live, quindi mi prendi o te ne vai?" Già da qualche giorno, i segnali erano evidenti: due giorni fa, un altro post pubblicato raffigurava, ad esempio, un pinguino e un lupo.