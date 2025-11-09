roma
video suggerito
video suggerito

Beppe Vessicchio abitava a Montesacro: “Passeggiava per il quartiere, lo incontravamo al bar e nei negozi”

Il maestro d’orchestra Beppe Vessicchio abitava in zona Montesacro a Roma. I residenti lo ricordano con stima e affetto come una persona garbata cordiale, gradevole, sempre a suo agio nella vita di quartiere, nonostante la sua notorietà.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Alessia Rabbai
293 CONDIVISIONI
Beppe Vessicchio
Beppe Vessicchio

"Una persona garbata cordiale, gradevole, sempre a suo agio nella vita di quartiere nonostante la sua notorietà". Era così Beppe Vessicchio, semplice, amabile, sempre con un sorriso per tutti. Il direttore d'orchestra di Sanremo che si è spento all'età di sessantanove anni l'8 novembre 2025 a Roma, abitava a Montesacro. Appresa la notizia della sua scomparsa improvvisa, il quartiere si è stretto con cordoglio alla famiglia.

Un lutto quello per Beppe Vessicchio, che ha toccato profondamente il mondo della musica e dello spettacolo, ma anche i residenti, che erano soliti vederlo passeggiare per strada, sedere ai tavolini dei bar, fare spesa nei negozi, come un semplice cittadino. Erano abituati a un Vessicchio a luci spente, fuori dal palco e dallo schermo televisivo, e lo apprezzavano anche per la sua cordialità.

"Presenza discreta e rassicurante nelle vie del quartiere"

Sono tanti i messaggi di cordoglio, affetto, stima, arrivati nellle scorse ore ai famigliari di Beppe Vessicchio, domani saranno celebrati i funerali in forma strettamente privata nella chiesa Santi Angeli Custodi lunedì 10 novembre in Piazza Sempione. L'ultimo saluto sarà appunto nel quartiere dove viveva e che amava. A ricordarlo anche il presidente del III Municipio Paolo Emilio Marchionne: "Che grande dispiacere la notizia della tua improvvisa scomparsa – scrive in un post pubblicato su Facebook – Se ne va una persona speciale, un pezzo di storia del nostro Paese e della musica italiana.

Leggi anche
Irene Edoardi muore a 30 anni per crisi respiratoria dopo 20 giorni d'influenza, disposta autopsia

Beppe Vessicchio non era solo un grande maestro, ma una presenza gentile, un simbolo di eleganza e passione. Incontrarti nei caffè di Montesacro o a passeggio per viale Adriatico era un regalo inaspettato che allietava la giornata. Così come è stato un bel regalo la foto con te nel giorno del mio matrimonio. Montesacro sarà più triste senza la tua presenza discreta e rassicurante nelle vie del quartiere. Ci hai insegnato che la musica è armonia, ma anche rispetto e umanità. Ti omaggeremo come meriti! Grazie di tutto Maestro! Riposa in Pace".

Attualità
293 CONDIVISIONI
Immagine
Le mani della 'ndrangheta su Roma: così i clan riciclano i soldi sporchi nei locali della capitale
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views