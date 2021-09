Beppe Grillo pubblica un fotomontaggio di Virginia Raggi vestita da legionaria dell’antica Roma “Più in alto voli, tanto più piccoli sembreranno quelli che non possono farlo. Virginia, vai avanti con coraggio!”. Questo il messaggio del fondatore su i social network. L’ennesimo post di sostegno alla prima cittadina che viene rappresentata come una guerriera dell’antica Roma. Beppe Grillo non ha mai fatto mancare il suo appoggio a Raggi, difendendola dagli attacchi degli avversari dentro e fuori il Movimento 5 Stelle.

A cura di Redazione Roma

A una settimana dal voto il fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo ribadisce il suo sostegno alla sindaca Virginia Raggi con un post sui social network. "Più in alto voli, tanto più piccoli sembreranno quelli che non possono farlo. Virginia, vai avanti con coraggio!", è il messaggio del capo carismatico, corredato da un fotomontaggio in cui la sindaca appare vestita con una lunga tunica bianca, un casco e uno scudo da soldato dell'antica Roma. Una sindaca guerriera dunque, che veste i panni della legionaria.

È l'ennesimo messaggio di sostegno alla prima cittadina arrivato da Grillo, che in questi anni anche nei momenti più difficili non ha mai fatto mancare il suo appoggio a Virginia Raggi, difendendola soprattutto dagli attacchi che sono arrivati negli anni dall'interno dello stesso Movimento. E anche il sibillino tweet di stamattina non è chiaro se è rivolto agli avversari o ai compagni di partito più critici nei confronti della sindaca di Roma.

Singolare anche la scelta di presentare un fotomontaggio – non proprio raffinatissimo diciamolo – per presentare Raggi come un'antica romana. Forse è il clima di questa campagna elettorale, dove soprattutto al candidato di centrodestra Enrico Michetti piace utilizzare paragoni con il passato della città antica.

Raggi nelle ultime ore ha incassato anche un altro apprezzamento di peso, quello dell'ex sindaco Ignazio Marino, che in un lungo post su Facebook ha attaccato il Partito Democratico, reo di aver ricandidato alcuni dei consiglieri che ne hanno firmato le dimissioni davanti al notaio. Nello stesso messaggio di commento politico sulle prossime elezioni Marino dice di aver apprezzato le scuse di Virginia Raggi, che negli scorsi mesi ha riconosciuto gli eccessi negli attacchi giustizialisti all'ex sindaco quando si trovava all'opposizione in aula Giulio Cesare.