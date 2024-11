video suggerito

Barca arenata al centro del Tevere: i vigili del fuoco salvano 5 persone tra le quali 2 bambini Momenti di paura nel Tevere all'altezza di Ponte Marconi, dove i vigili del fuoco hanno salvato 5 persone rimaste bloccate su un'imbarcazione che si è arenata. Lli hanno raggiunti e riportati sulla banchina.

A cura di Alessia Rabbai

L'imbarcazione arenata nel Tevere

Un'imbarcazione si è arenata al centro del Tevere a Roma. L'episodio è accaduto nel pomeriggio di oggi, giovedì 7 novembre, all'altezza di Ponte Marconi. A rimanere coinvolte sono state cinque persone, tra le quali due bambini, che fortunatamente stanno bene e non hanno avuto bisogno di ricorrere a cure mediche. Si tratta appunto di un'imbarcazione lunga circa dieci metri, che per cause non note e ancora in corso d'accertamento si è arenata nel fiume e i passeggeri non riuscivano più a raggiungere la banchina per scendere a terra.

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'accaduto erano circa le ore 17. I vigili del fuoco sono giunti sul posto arrivata la segnalazione alla Sala Operativa del Comando di Roma. Il Nucleo sommozzatori con la squadra di Ostiense 7/A ed il Nucleo Saf Speleo Alpino Fluviale hanno dato il via alle operazioni di soccorso nel Tevere.

I pompieri sono entrati in acqua e hanno raggiunto l'imbarcazione ferma al centro del fiume. Il personale del Nucleo Smzt ha preso in carico i passeggeri, facendoli salire sulla barca a motore e li ha riportati al sicuro sulla sponda. Terminate le procedure per la messa in sicurezza delle persone, i vigili del fuoco hanno avvisato gli Enti competenti per la rimuovere l'imbarcazione.