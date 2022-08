Barca affonda a Ponza, a bordo 4 ragazzi: “Pochi secondi e s’è riempita d’acqua, abbiamo avuto paura” Il racconto a Fanpage.it: “In pochissimi secondi la barca si è riempita completamente d’acqua ed è affondata. Per fortuna eravamo vicini ad altre barche”.

A cura di Enrico Tata

A Ponza è affondata una barca di circa cinque metri metri con motore esterno presa a noleggio da quattro ragazzi. Fortunatamente, sono tutti salvi e in buono stato di salute. Ha raccontato l'episodio a Fanpage.it una giovane che era a bordo al momento della disavventura: "Abbiamo affittato questa barchetta per una giornata, l'abbiamo di fatto tenuta circa tre ore. All'inizio non abbiamo riscontrato problemi, finché a un certo punto abbiamo visto un po' di acqua. Ma è normale quando si affitta una barca e non ci siamo preoccupati".

"In pochi secondi la barca si è riempita d'acqua ed è affondata"

I ragazzi non si sono resi conto di ciò che stava succedendo fino a quando non hanno attraccato nei pressi di Cala del Core: "Abbiamo attraccato alla terza delle calette che abbiamo visitato. Eravamo a largo, dove c'erano anche altre barche. Abbiamo tirato l'ancora e un ragazzo si è tuffato per vedere se fosse tutto a posto. In pochissimi secondi la barca si è riempita completamente d'acqua ed è affondata. Per fortuna eravamo vicini ad altre barche e tutti si sono immediatamente mobilitati. C'era un ragazzo tra di noi che non nuota bene e quindi si è spaventato. Io ero sulla barca e quando ho visto che si riempiva d'acqua mi sono tuffata, non c'è stato molto tempo per riflettere. Lui si è spaventato, poi piano piano lo abbiamo accompagnato a bordo di una barca vicina. Alcuni ragazzi ci hanno fatto salire in attesa della guardia costiera e altri si sono mossi per recuperare le nostre cose finite in mare. Poi siamo stati portati a terra e siamo stati accompagnati alla capitaneria di porto per raccontare l'episodio. La barca è stata recuperata subito e senza danni apparenti. Ripeto, il tempo che uno di noi si buttasse in acqua per vedere se l'ancora fosse fissata alla sabbia e pochi secondi dopo stavamo affondando".