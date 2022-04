Baobab Experience, i volontari: “Se la vocazione umanitaria è un reato, siamo tutti criminali”

È attesa per martedì 3 maggio la sentenza di primo grado per Andrea Costa, presidente di Baobab Experience, a processo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I volontari: “Se lui è colpevole, lo siamo tutte e tutti.”