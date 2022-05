Bandiere Blu 2022: quali sono le spiagge più belle del Lazio Nella regione Lazio si contano 10 Bandiere Blu, due in provincia di Roma e otto in provincia di Latina. Persa quella riservata all’isola di Ventotene.

A cura di Beatrice Tominic

Sono esattamente 10 le località della regione Lazio premiate con la Bandiera Blu nel 2022, riconoscimento conferito dalla Foundation for Environmental Education alle località costiere europee valutate migliori per la condizione delle acque di balneazione, la pulizia delle acque, gli approdi turistici e il servizio offerto: due si trovano in provincia di Roma e le restanti tutte in provincia di Latina.

Le località insignite di Bandiera Blu in provincia di Roma sono Anzio e Trevignano Romano, sul Lago di Bracciano. Le località pontine, invece, sono Fondi e Minturno, la stessa città di Latina con la sua spiaggia di Latina Mare, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Sperlonga e, per concludere, Gaeta. Persa, rispetto allo scorso anno, quella dell'Isola di Ventotene.

Le ultime Bandiere Blu ottenute dalla regione

Negli ultimi due anni, il 2020 e il 2021, sono state tre le località laziali ad ottenere il riconoscimento così ambito dalle zone turistiche. Nel 2020 a riceverlo è stata Anzio con le sue spiagge di Tor Caldara, Riviera di Ponente, Via Riviera di Levante, Marechiaro, Lido di Lavinio, Lido dei Pini e Colonia. L'anno scorso, invece, a conquistare per la prima volta il riconoscimento sono stati i comuni di Minturno, con la sua Spiaggia di ponente e Fondi, con le sue Sant'Anastasia – Capratica (Spiaggia Levante) e Torre Canneto – Rio Claro (Spiaggia Ponente).

Le Bandiere Blu 2022

Sono 14 le località marittime italiane che quest'anno hanno ottenuto la Bandiera Blu. Nessuna, però, si trova sulle coste della regione Lazio: il litorale laziale, invece, ha registrato una perdita in questo 2022, la prima dopo gli ultimi due anni in cui si erano aggiunte alla lista delle Bandiere Blu tre nuove località. Sono cinque, invece, le zone a cui nel 2022 non è stato confermato il riconoscimento: fra loro, a perdere il titolo di Bandiera Blu c'è anche l'isola di Ventotene.