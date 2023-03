Bandiera nazista al derby Roma-Lazio: daspo per un tifoso giallorosso Il ministro dello Sport ha annunciato che il tifoso romanista che ha portato la bandiera nazista sugli spalti è stato identificato e sottoposto a Daspo.

A cura di Alessia Rabbai

La bandiera nazista al derby Roma–Lazio allo Stadio Olimpico

È stato identificato e sottoposto a Daspo per incitamento all'odio razziale il tifoso giallorosso che ha affisso la bandiera nazista sugli spalti durante il derby Roma-Lazio della scorsa domenica 19 marzo allo Stadio Olimpico. A dare la notizia è stato ieri sera lo stesso ministro allo Sport Andrea Abodi: "Segnalato stamattina, identificato nel pomeriggio, daspato stasera – scrive in un tweet – La buona collaborazione è sempre utile. proviamo a dare un valore al rispetto senza farlo diventare una tema da ‘doppia morale? E non solo in questi casi…".

La foto in questione, che ha fatto il giro dei social ricevendo tanti commenti sdegnati degli utenti raffigura su uno sfondo nero con la scritta ‘Asr' due soldati nazisti con i colori giallorossi su elmo e colletto. Un'immagine che non è passata inosservata e ha portato forze dell'ordine e Viminale a fare i dovuti accertamenti, fino a risalire al tifoso che l'ha portata nello Stadio.

Cori antisemiti, saluti romani e maglietta Hitlerson 88

Al derby Roma-Lazio della scorsa domenica entrambe le tifoserie hanno avuto in tribuna comportamenti razzisti. La bandiera nazista con i due soldati tedeschi con i colori giallorossi è solo uno degli episodi che le forze dell'ordine hanno registrato. Dalla curva Nord si sono levati cori antisemiti. Per tre volte i tifosi biancocelesti hanno gridato: "In sinagoga vai a pregare e ti farò sempre scappare, romanista vaff…, romanista vaff…".

Un altro Daspo, di cinque anni, è arrivato al tifoso tedesco biancoceleste con precedente di polizia, che ha indossato la maglietta con la scritta ‘Hitlerson88'. Daspo anche per due tifosi romeni, che hanno alzato il braccio destro facendo il saluto romano verso il campo.