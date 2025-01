video suggerito

Banda rapina una gioielleria a Centocelle con ordigno e mazze di ferro: rubati 80mila euro I poliziotti indagano per risalire all'identità dei componenti di una banda, che ha messo a segno una rapina in una gioielleria di viale Alessandrino. Hanno rubato 80mila euro sfondando la vetrina blindata con un ordigno e delle mazze.

A cura di Alessia Rabbai

La gioielleria rapinata a viale Alessadrino (Frame da Google Maps)

Hanno fatto esplodere un ordigno rudimentale, sfondando la vetrina blindata con una mazza. I poliziotti cercano i rapinatori, che hanno messo a segno un colpo in una gioielleria in viale Alessandrino, tra Centocelle e Quarticciolo a Roma nel tardo pomeriggio di giovedì scorso 24 gennaio. Il bottino portato via alla giolleria è di circa 80mila euro. Venerdì scorso c'è stata un'altra rapina nel quadrante Est della Capitale, in via Malatesta al Pigneto dove in pieno giorno dei ladri hanno fatto irruzione in una gioielleria e hanno minacciato la titolare, portando via un bottino di 300mila euro.

Rapina con ordigno rudimentale, mazze e fumogeni

Secondo quanto ricostruito in sede d'indagine tre ladri, si ipotizza una banda, hanno fatto esplodere un ordigno rudimentale e mandato in frantumi la vetrina blindata della gioielleria con una mazza, lanciando anche dei fumogeni. Sono entrati al suo interno con il cappuccio in testa e il volto coperto e in pochi minuti hanno portato via i gioielli costosi e gli oggetti di valore esposti: orologi, collane e bracciali. Sono scappati con il bottino tra le mani a bordo di un'auto Fiat Panda con il motore acceso e guidata da un complice.

Indagini per risalire ai rapinatori

L'allarme è scattato quando l'ordigno rudimentale è esploso ed è arrivata la segnalazione alle forze dell'ordine di una rapina in viale Alessandrino. Ad avvisare la polizia sono stati anche i residenti, attirati dal trambusto che proveniva dalla strada. Hanno raccontato di aver udito un'esplosione e dei forti colpi. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti, che hanno trovato la gioielleria già svaligiata. I poliziotti hanno svolto i rilievi di rito e acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza di zone, che passeranno al vaglio, per verificare se abbiano immortalato il passaggio dei rapinatori.