Bancarelle a Piazza Navona, ex sindaco Marino: “Sagra di basso livello contro cui ho sempre lottato” Ignazio Marino contro le bancarelle di piazza Navona: “Un’altra sconfitta per la società civile: il centro dovrebbe essere addobbato ed elegante”.

A cura di Beatrice Tominic

"Leggo con profondo rammarico che la lunga lotta contro lobby, interessi e malaffare a Roma segna un’altra sconfitta per la società civile", queste le parole dell'ex sindaco della capitale Ignazio Marino alla vigilia della festa dell'Epifania che torna ad essere festeggiata in piazza Navona dove, da fine novembre, sono state allestite bancarelle e giostre per il divertimento di grandi e piccini. "Durante le feste basterebbe scegliere le attività con attenzione al valore e alla qualità e non trasformare le bellissime piazze capitoline in luoghi di sagre di basso livello", ha aggiunto.

La lotta alle bancarelle di piazza Navona

L'ex sindaco ha continuato ha ricordare come si era operato, durante gli anni come primo cittadino, per far cambiare volto alla piazza:"Con un lungo lavoro e molto impegno, avevamo liberato i monumenti da bancarelle e camion bar, restituendo anche il giusto decoro a Piazza Navona".

Questi interventi lo hanno portato persino in Tribunale: "Non è stato semplice scardinare la rete delle potenti famiglie che, a Roma, gestivano da anni un business milionario – ha ammesso – Mi sono dovuto difendere in tribunale penale dopo la fine del mandato per presunto reato di abuso d’ufficio: nel processo, arrivato in Cassazione, è stato giudicato colpevole chi mi aveva denunciato".

L'alternativa per addobbare Roma durante le festività

L'alternativa alle bancarelle di piazza Navona, secondo Marino, esisterebbe e sarebbe facile da attuare: "Il centro di Roma, soprattutto durante festività e le manifestazioni, va animato e reso elegante con attenzione al valore e alla qualità. Sarebbe un bellissimo segnale per chi vive a Roma e per chi la visita e cancellerebbe dall’offerta commerciale chi offre soluzioni non all’altezza della Capitale d’Italia".