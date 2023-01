Bambino investito da una macchina mentre scende dal pullman: soccorso con l’eliambulanza, è grave Un ragazzino di undici anni è stato investito verso le 15 di oggi in via Termini a Pignataro Interamma, in provincia di Frosinone. Le sue condizioni sono gravi.

A cura di Natascia Grbic

Un bambino di undici anni è stato investito questo pomeriggio verso le 15 a Pignataro Interamna, in provincia di Frosinone. Secondo le prime informazioni, il piccolo sarebbe sceso dal pullman in via Termini quando una macchina lo ha preso in pieno. Da chiarire l'esatta dinamica, e se l'undicenne stesse già attraversando la strada quando la vettura l'ha investito.

Le sue ferite sono apparse subito molto gravi, tanto che i soccorritori del 118 hanno richiesto immediatamente l'intervento di un'eliambulanza per trasportarlo nel modo più veloce possibile in ospedale. Sul posto, oltre gli operatori sanitari, anche i carabinieri della compagnia di Pontecorvo per i rilievi del caso. Le indagini su quanto accaduto sono ancora in corso. Il ragazzino si trova ora ricoverato all'ospedale Bambino Gesù di Roma: giunto in codice rosso, non è chiaro se sia in pericolo di vita o meno.

Al momento, come detto, la dinamica dell'incidente è ancora in corso di accertamento. Il conducente dell'auto si è fermato subito a prestare soccorso: sembra che non abbia visto l'undicenne e che non sia quindi riuscito a frenare in tempo, ma saranno le indagini a chiarire l'accaduto. Intanto, come da prassi, sarà sottoposto agli esami per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga.

Sconvolte le persone che hanno assistito all'incidente e che hanno avuto paura per le sorti dell'undicenne. L'allarme è stato dato immediatamente, con i soccorritori del 118 arrivati dopo pochissimi minuti dall'investimento. Si è reso necessario intervenire il prima possibile e far arrivare sul posto un elicottero e trasportare subito il ragazzino in ospedale per le cure necessarie.