Bambino di due anni è in coma al Gemelli: soccorso stava annegando in piscina Il bambino di due anni si trovava in piscina a casa di amici in località Le Rughe (Formello) sulla Cassia Bis a Nord di Roma. Trasferito in elicottero al Policlinico Gemelli è stato posto in coma farmacologico. Le sue condizioni sono gravissime.

A cura di Redazione Roma

Immagine di repertorio

È ricoverato in prognosi riservata al Policlinico Agostino Gemelli, il bambino di due anni soccorso in eliambulanza dopo che ha rischiato di annegare in piscina. Il piccolo si trovava a casa di amici di famiglia con i genitori, per passare un sabato tra bagni, tuffi e risate. Il bambino però è andato sott'acqua non riuscendo a riemergere, e una giornata che invece si è trasformata in un drammatico incubo. . Quando i presenti se ne sono accorti e l'hanno soccorso aveva già perso i sensi e non rispondeva.

I soccorsi e il trasferimento in eliambulanza al Gemelli

Erano circa le 12.30 quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, un'abitazione privata in località Le Rughe, un comprensorio sulla Cassia Bis, le sue condizioni sono apparse subito gravi e ne è stato disposto il trasferimento in elicottero mentre venivano tentate le manovre di rianimazione. Arrivato al Gemelli, i medici che hanno preso in carico il paziente lo hanno posto immediatamente in coma farmacologico: ora lotta tra la vita e la morte.

Bimbo rischia di annegare in piscina: aperta un'indagine

Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri della Stazione di Formello e dell'unità Radiomobile. I militari hanno aperto un'indagine per stabilire la dinamica dell'incidente, e se ci siano oggettive responsabilità in quanto accaduto, soprattutto se il bambino fosse stato lasciato in piscina da solo o con altri minori, o se sia caduto accidentalmente in acqua durante un momento di distrazione degli adulti presenti. Sotto choc, sono stati ascoltati anche i genitori del bambino, due cittadini di nazionalità moldava.