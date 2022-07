Bambino di 5 anni investito da un’auto mentre passeggia con la mamma: è grave Il piccolo è stato trasportato all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Sull’incidente indagano i carabinieri della locale stazione.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un bambino di cinque anni è stato investito da una macchina ieri sera in via Pietrosanti a Latina. Il piccolo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria Goretti, dove gli è stato riscontrato un grave trauma cranico. Attualmente è ancora ricoverato al nosocomio.

Secondo le prime informazioni a investirlo è stata una donna alla guida di una Nissan. La madre e il piccolo stavano camminando a bordo strada quando, per cause ancora da accertare, la donna ha preso in pieno il bambino, che è caduto sbattendo la testa.

Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi del 118 e i carabinieri di Latina per i rilievi del caso. Anche la donna alla guida dell'auto si è fermata per prestare soccorso, sotto shock per quanto accaduto. Sottoposta ai test alcolemici e tossicologici di rito, è risultata negativa a entrambi.

Al momento la dinamica dell'incidente non è ancora molto chiara. Stando alle prime informazioni, la madre e il bimbo stavano camminando sul ciglio della strada quando il piccolo è stato preso in pieno dalla macchina, che si è subito fermata. Le grida della madre hanno attirato l'attenzione dei passanti, spaventati dalla scena, e che hanno dato immediatamente l'allarme al 112. L'ambulanza è intervenuta subito, portando il bambino in ospedale, dove è ancora ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni, non sono al momento note.

Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri per determinare eventuali responsabilità dell'incidente avvenuto ieri pomeriggio a Latina. Al vaglio la posizione della guidatrice, che non ha fatto in tempo a frenare e ha investito il piccolo.