Bambino di 4 anni con la scarlattina muore all’improvviso: “Giorno prima dimesso dal pronto soccorso” Un bambino di 4 anni è morto all’improvviso. Il giorno prima era stato dimesso dal pronto soccorso del Policlinico Umberto I, gli era stata diagnosticata la scarlattina. Aperta un’indagine.

A cura di Redazione Roma

È stato aperto un fascicolo sulla morte di un bambino di soli quattro anni che, lo scorso venerdì 2 giugno, è morto improvvisamente all'interno di una casa famiglia a Roma. Secondo i racconti il piccolo si è accasciato in terra mentre giocava e, nonostante gli immediati soccorsi e la corsa del personale del 118 a bordo di un'ambulanza, per lui non c'è stato nulla da fare. Si era svegliato che sembrava stare meglio, la febbre alta era passata e sembrava aver superato il picco più alto della malattia.

Ora gli investigatori dovranno stabilire se per la morte del bambino siano individuabili delle responsabilità, e determinante sarà l'esito dell'esame autoptico già disposto. La decisione di indagare più affondo sulla morte del piccolo è dovuta soprattutto alla circostanza che gli era stata diagnosticata la scarlattina e che, solo il giorno prima, era stato portato in pronto soccorso al Policlinico Umberto I e subito dimesso. I medici hanno sottovalutato la situazione? Il bambino andava ricoverato?

C'è poi una circostanza aggiuntiva che – riportata dal quotidiano la Repubblica che fa il punto sulla vicenda – andrà necessariamente approfondito. La mamma del bambino non ha una macchina così, dopo la visita in pronto soccorso, non si reca in farmacia immediatamente non trovandone una aperta lungo il tragitto che compie con i mezzi pubblici. Solo il giorno successivo un parente le porta i medicinali prescritti. Ora l'esame del medico legale stabilità cosa è accaduto e se il bambino possa essere morto per una malformazione congenita mai rilevata, o se ci siano delle responsabilità oggettive.