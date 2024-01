Bambino di 10 anni cade dalla finestra di un B&b nel centro di Roma: è grave Grave in ospedale un bambino di 10 anni caduto dalla finestra di un B&b in pieno centro storico a Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un bambino di dieci anni è grave dopo essare caduto dalla finestra di un B&b in Corso Vittorio Emanuele II, nel pieno centro storico di Roma. Statunitense, era in vacanza con la famiglia. Soccorso in ambulanza è stato trasportato in codice rosso all'ospedale pediatrico Bambino Gesù.

I carabnieri hanno trovato il bambino in strada

Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto sulla quale lavorano i carabinieri carabinieri del Nucleo investigativo di via in Selci, che hanno svolto gli accertamenti necessari all'interno della struttura ricettiva e ascoltato i genitori. Secondo quanto ricostruito finora ad intervenire al momento dell'accaduto sono stati i militari della stazione Roma Farnese, attirti dalle urla in strada. A terra c'era un bambino, le cui condizioni di salute sono parse fin da subito serie.

Forse la finestra della camera era aperta

Da una prima ricostruzione pare che il piccolo fosse in camera con suo fratello e che la finestra fosse aperta quando è precipitato di sotto, facendo un volo di diversi metri, in circostanze ancora da chiarire. Per ora sono state rese note ancora poche informazioni, le indagini sono in corso e ulteriori dettagli arriveranno nelle prossime ore.