video suggerito

Bambini intossicati in piscina, indagato per lesioni gravi il gestore del centro sportivo Il gestore del centro sportivo alla Borghesiana, dove cinque bambini sono rimasti intossicati, è indagato per lesioni gravi. La piscina è stata sequestrata, disposte analisi sulle acque. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Christian S., il titolare della piscina in via della Capanna Murata dove cinque bambini sono rimasti intossicati a causa del cloro, è stato iscritto sul registro degli indagati con l'accusa di lesioni gravi. La decisione della procura è arrivata oggi dopo il sequestro della piscina, effettuato al fine di disporre tutti gli accertamenti necessari al fine di capire cosa sia accaduto e per quale motivo sia stato rilasciato all'improvviso così tanto loro. Insieme agli agenti della Polizia Scientifica e del commissariato Casilino, anche gli ispettori della Asl. Sono state disposte analisi ed esami su un campione d'acqua, i cui risultati arriveranno nei prossimi giorni.

Nell'incidente avvenuto la mattina del 2 giugno nel centro sportivo alla Borghesiana sono rimasti intossicati cinque bambini. Uno in particolare, di nove anni, versa in condizioni molto gravi al Policlinico Umberto I. Il piccolo è ancora in coma farmacologico, e i medici stanno aspettando per risvegliarlo. Il pericolo è che abbia riportato danni neurologici a causa della prolungata esposizione al cloro. Gli altri fratelli e sorelle, invece, stanno meglio.

A chiamare i soccorsi è stato proprio il titolare del centro sportivo. Non appena ha visto i piccoli stare male ha chiamato l'ambulanza, con i soccorritori arrivati immediatamente sul posto per portare i bambini in ospedale. Sin da subito le condizioni del bambino di nove anni hanno destato preoccupazione.