Bambina investita da un’auto della polizia a Roma: stava attraversando la strada con i genitori

La piccola, sette anni, sta bene. Si trova all’ospedale Bambino Gesù per controlli. La pattuglia si stava dirigendo verso piazza Vittorio per sedare una rissa.

L'auto di una pattuglia della polizia ha investito una bambina di sette anni in pieno centro a Roma. L'incidente è avvenuto in corso Rinascimento, a due passi da piazza Navona. La piccola ha riportato solo leggere escoriazioni ma è stata portata all'ospedale Bambino Gesù per dei controlli più approfonditi. Sono in corso degli accertamenti sull'esatta dinamica dell'incidente.

Bambina investita da auto della polizia: le dinamiche

La pattuglia stava percorrendo corso Rinascimento con le sirene accese. La strada del centro, su cui affaccia anche la sede del Senato, è sempre molto trafficata di turisti, che l'attraversano per spostarsi fra piazza Navona e il Pantheon. Sembra che la pattuglia si stesse dirigendo verso piazza Vittorio, dove era stata inviata per sedare una rissa. Al momento dell'urto, sembra che la bambina stesse attraversando la strada con i genitori, che si trovavano poco distanti. Ancora non si sa se la famiglia fosse in visita a Roma per turismo o se, invece, sono residenti.

Subito dopo l'incidente, la piccola di sette anni è stata portata all'ospedale pediatrico Bambino Gesù, dove i medici hanno riscontrato delle escoriazioni. Al momento è ricoverata in codice giallo.