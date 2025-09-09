Bambina investita da un’auto della polizia a Roma: stava attraversando la strada con i genitori
L'auto di una pattuglia della polizia ha investito una bambina di sette anni in pieno centro a Roma. L'incidente è avvenuto in corso Rinascimento, a due passi da piazza Navona. La piccola ha riportato solo leggere escoriazioni ma è stata portata all'ospedale Bambino Gesù per dei controlli più approfonditi. Sono in corso degli accertamenti sull'esatta dinamica dell'incidente.
Bambina investita da auto della polizia: le dinamiche
La pattuglia stava percorrendo corso Rinascimento con le sirene accese. La strada del centro, su cui affaccia anche la sede del Senato, è sempre molto trafficata di turisti, che l'attraversano per spostarsi fra piazza Navona e il Pantheon. Sembra che la pattuglia si stesse dirigendo verso piazza Vittorio, dove era stata inviata per sedare una rissa. Al momento dell'urto, sembra che la bambina stesse attraversando la strada con i genitori, che si trovavano poco distanti. Ancora non si sa se la famiglia fosse in visita a Roma per turismo o se, invece, sono residenti.
Subito dopo l'incidente, la piccola di sette anni è stata portata all'ospedale pediatrico Bambino Gesù, dove i medici hanno riscontrato delle escoriazioni. Al momento è ricoverata in codice giallo.